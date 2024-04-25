Правительство Швеции дало вооруженным силам страны официальное задание подготовиться к военному присутствию в Латвии, сообщил журналистам в четверг премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон после встречи с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней.

По словам Кристерссона, в беседе с премьер-министром Латвии речь шла о сотрудничестве в Скандинавском и Балтийском регионе, Европейском союзе и НАТО. Кристерссон поблагодарил Латвию за поддержку вступления Швеции в НАТО. Они также обсудили общие проблемы безопасности, отметив потенциал для расширения экономического сотрудничества между Латвией и Швецией.

Премьер-министр Швеции напомнил, что он активно занимался политикой в 1980-х годах, когда солидарность с "храбрыми борцами за свободу" в Латвии и других странах Балтии была важной частью политической идентичности Швеции того времени. Он подчеркнул, что восстановление дипломатических отношений между Латвией и Швецией после распада Советского Союза было важным приоритетом.

"Швеция была одной из первых стран, установивших дипломатическое присутствие в странах Балтии, демонстрируя нашу приверженность свободе на берегах Балтийского моря. Сегодня мы продолжаем укреплять двусторонние отношения между Латвией и Швецией", - сказал Кристерссон.

Он отметил, что поддержка борьбы Украины за свободу является приоритетом как для Швеции, так и для Латвии. В связи с интенсивными российскими воздушными и ракетными атаками на украинских граждан и критически важную инфраструктуру страны ЕС и союзники по НАТО должны изучить все имеющиеся возможности, чтобы предоставить Украине больше боеприпасов и средств противовоздушной обороны. Он также упомянул об утвержденном пакете помощи США для Украины, который является долгожданной демонстрацией приверженности США Украине. Он подчеркнул, что безопасность Украины - это также безопасность ЕС и США.

Премьер-министр Швеции заявил, что регион Балтийского моря страдает от гибридной войны России, включая кибератаки, дезинформацию, принудительную миграцию, атаки на критически важную инфраструктуру. Он отметил, что и Латвия, и Швеция серьезно относятся к этим угрозам.

"Швеция готова взять на себя ответственность за коллективное сдерживание и оборону. Несколько месяцев назад я объявил, что Швеция рассматривает возможность отправки сокращенного батальона в Латвию. [...] Мы готовы внести свой вклад в противовоздушную оборону НАТО и европейскую противовоздушную оборону", - сказал Кристерссон.

Он сообщил, что в четверг утром правительство поручило шведским вооруженным силам спланировать и подготовить к отправке в Латвию шведский сокращенный механизированный батальон. Ожидается, что первые механизированные подразделения прибудут в Латвию в начале следующего года. В состав шведского механизированного батальона также войдут боевые машины пехоты "CV90" и танки "Leopard 2".

"Людям нравится идея участия в миссии в Латвии. В Швеции проявляют большой интерес, и у них есть четкая мотивация участвовать и вносить свой вклад. Вместе с нашими латвийскими друзьями и коллегами мы делаем Северный и Балтийский регион и всю НАТО намного безопаснее", - подчеркнул Кристерссон.

Премьер-министр Латвии заявила, что агрессия России против Украины в 2022 году кардинально изменила ситуацию с безопасностью в Европе. Она подчеркнула, что Латвия ценит готовность Швеции внести свой вклад в коллективное сдерживание и оборону. Безопасность Балтийского моря сейчас важнее, чем раньше, отметила Силиня.

"Мы высоко ценим решение Швеции направить свой контингент в состав союзной боевой группы НАТО. Для нас это большая честь, и мы готовы к встрече. Мы работаем вместе ради общей безопасности. Мы надеемся на тесное сотрудничество со Швецией, поскольку готовимся к участию в предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне в июле. У Латвии четыре приоритета - укрепление сдерживания и обороны, реализация региональных планов обороны, поддержка развития военной промышленности и сдерживание России", - сказала премьер-министр Латвии.

Она добавила, что Латвия заинтересована в привлечении большего количества шведских инвестиций, особенно в проекты портовой промышленности, возобновляемой энергетики, цифровой и военной промышленности. Силиня подчеркнула, что Россия не отказывается от своих империалистических амбиций, поэтому все более важным становится совместное развитие военного потенциала и промышленности.

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