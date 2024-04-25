Руководитель предприятия информационных технологий SOAAR Ренар Каджулис дважды устно сообщал инспекторам или сотрудникам Бюро по защите Сатверсме (БЗС) о попытке бывшего генерального секретаря "Единства" Артиса Кампарса повлиять на результаты выборов в Сейм в 2014 году, утверждает сам Каджулис.

Отвечая на вопрос, почему в БЗС не было зарегистрировано заявление, Каджулис подчеркнул разницу между заявлением и сообщением. Он два раза встречался с разными инспекторами БЗС, которым рассказывал о случившемся, и инспекторы фиксировали эту информацию в письменном виде.

Предприниматель заявил, что ему известны имена обоих сотрудников, но он не имеет права разглашать их без разрешения БЗС. Каджулис обращался и в другие инстанции, помимо БЗС, информацию о которых предприниматель пока не разглашает.

На вопрос о том. почему между событием, о котором он вспоминает, и его обнародованием в программе Латвийского телевидения "Что происходит в Латвии?" прошло 10 лет, Каджулис ответил, что выступление в общественных СМИ было еще одной возможностью рассказать о случившемся, поскольку органы безопасности никак не отреагировали на первые сообщения. Теперь информация появилась в прямом эфире, чтобы дать общественности и СМИ возможность отреагировать.

Излагая свою версию произошедшего 4 октября 2014 года, в день парламентских выборов, Каджулис рассказал, что сотрудники "SOAAR" установили оборудование в конференц-зале Центральной избирательной комиссии (ЦИК), чтобы можно было видеть данные, поступающие с избирательных участков. Вечером представитель "Единства" в ЦИК Карлис Камрадзис якобы привел туда члена "Единства" Саниту Стелпе, которая начала просматривать результаты, поступающие в систему, и, вероятно, преждевременно отправила их кому-то. Уже эту ситуацию Каджулис оценивает как недопустимую.

После этого примерно в 2 часа ночи Кампарс якобы позвонил Каджулису и спросил, где находится предприниматель, так как ему нужно срочно с ним встретиться. Каджулис спросил, действительно ли встреча должна состояться в это время, но Кампарс настоял на своем. Поскольку Каджулис находился в помещении ЦИК, встреча состоялась в арке Шведских ворот. Во время встречи Кампарс попросил обеспечить, чтобы Солвита Аболтиня была избрана в Сейм.

Каджулис был шокирован этой попыткой повлиять на результаты выборов в Сейм и немедленно сообщил об этом ныне покойному председателю ЦИК Арнису Цимдарсу, а также одному из сотрудников "SOAAR". Сам он якобы отказал Кампарсу в просьбе. После разговора предприниматель сказал своим сотрудникам, чтобы они внимательнее следили за происходящим, так как было очевидно, что пытаются сделать что-то плохое.

Отвечая на беспокойство общественности о том, были ли выборы честными, Каджулис подчеркнул, что может "гарантировать и поклясться", что в период с 2010 по 2022 год, когда "SOAAR" работала с избирательными системами, компания делала все возможное, чтобы предотвратить любые манипуляции. Он также подробно перечислил работу, проделанную для обеспечения прозрачности избирательных систем, включая специальный доступ для СМИ.

Каджулис также обратил внимание на другой случай. С 2019 года он сообщал в БЗС, Службу государственной безопасности и канцелярию бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша о несоответствиях, о том, что государственные закупки были организованы уже после того, как "SOAAR" выполнила работы. Однако ответа не последовало, и в 2022 году "SOAAR" "получила" уголовное дело против себя.

Уже сообщалось, что Кампарс расценил заявления Каджулиса как абсурдные и не соответствующие действительности.

"Я никогда не просил и не намекал ни о чем подобном. Это абсурдные заявления, которые не соответствуют действительности", - сказал Кампарс агентству ЛЕТА. Бывший политик выразил недоумение, почему такие ложные обвинения появились спустя десять лет после предполагаемого разговора. Такое абсурдное и вопиюще лживое заявление может привидеться только в кошмарах, сказал бывший генеральный секретарь "Единства".

Комментируя заявления Каджулиса о том, что якобы Кампарс ему звонил в ночь после выборов в Сейм, Кампарс сказал, что такого звонка не было, добавив, что невозможно помнить все телефонные разговоры, которые происходили десять лет назад.

Кампарс сказал, что встречался с Каджулисом несколько раз, и контакт был минимален, поэтому он не думает, что звонил Каджулису в ночь после выборов.

Кампарс подумает, как поступить с этой клеветой, которая "выходит далеко за рамки разумного". Отвечая на вопрос, может ли он подать в суд на Каджулиса за клевету, бывший политик сказал, что ему еще предстоит получить юридическую консультацию о том, как действовать дальше.

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