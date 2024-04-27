Потребление алкоголя в Латвии достигло уровня, сопоставимого с эпидемией, поэтому срочно необходимы широкие и комплексные меры для его существенного снижения, считает Национальный совет по ограничению алкоголизма.

Сославшись на данные опросов, в Министерстве здравоохранения порталу Delfi сообщили, что доля девочек, употребляющих алкоголь, увеличивается, впервые превысив долю мальчиков.

Данные Службы неотложной медицинской помощи за 2023 год также показывают, что увеличилось количество вызовов к детям после употребления алкоголя. Национальная служба здравоохранения сообщает, что выросло и число впервые проходящих лечение детей с психическими и поведенческими расстройствами из-за употребления алкоголя. Поэтому наряду с мерами по снижению доступности алкоголя нужны информационные кампании в школах, считают в Минздраве.

В рамках комплексного подхода Национальный совет по ограничению алкоголизма ожидает эффекта от ограничений на продажу алкоголя, рекламу и маркетинг, которые Сейм должен принять в третьем чтении.

Также в этом году начнет работать программа Министерства сообщения по коррекции поведения лиц, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Программа обязательна для тех, кто был наказан за вождение в нетрезвом состоянии и хочет восстановить свои права, но не является зависимым от алкоголя или наркотиков.

Программа направлена ​​на изменение мышления и понимания людей, чтобы они осознавали мотивы и последствия своих действий. Платить за курсы придется из собственных средств. Как сообщил на заседании совета представитель Минсообщения Янис Калниньш, утверждены три организации, которые будут проводить занятия в Риге, Екабпилсе, Резекне и Даугавпилсе.

С 5 мая года будут расширены функции консультативного телефона Центра профилактики и контроля заболеваний 67037333, куда люди могут обращаться за справочной информацией о лечении зависимости и за психологической поддержкой.

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