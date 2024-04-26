Долги людей за коммунальные услуги — один из показателей их экономического положения. В Риге информацию об общей задолженности многоквартирных домов публикуют Rīgas siltums и Rīgas ūdens. Почему опубликованная информация отличается от реальной и насколько корректно домоуправления общаются с жильцами, выяснял портал lsm.lv.

Многоквартирный дом в Риге, на улице Калнциема, 9а, построен около 10 лет назад. В доме 53 квартиры, и, как рассказала жительница дома Зане, жильцы обеспокоены публичной информацией о том, что в прошлом году, еще до начала отопительного сезона, долг дома Rīgas siltums достигал нескольких десятков тысяч евро.

"Нам кажется, что платежная дисциплина жильцов у нас хорошая, поэтому мы заподозрили, что управляющий просто тратит эти средства на какие-то другие цели и производит расчеты по своему усмотрению. Какая-то часть долгов была выплачена, а потом в марте и апреле мы снова оказались среди крупнейших должников Риги, и уже начислены штрафы примерно на 1000 евро. Управляющий не говорит, из каких средств гасятся эти штрафы. Законно ли это и что мы можем сделать, чтобы положить конец такой практике?" — спрашивает она.

Зданием на улице Калнциема 9а управляет компания Civinity - крупнейшее частное домоуправление в Латвии, в ведении которого находятся 600 зданий в Риге и Юрмале. Как сообщил представитель Civinity Mājas Гатис Розе, на данный момент долг дома составляет 6500 евро, и часть его связана с временным разрывом между выставлением счета и его оплатой.

"Надо понимать, что это данные с временным сдвигом. За последние четыре месяца мы произвели 15 платежей. Примерно 1 или 2 мая мы соберем данные о том, сколько нам заплатили за предыдущий месяц, и вся эта сумма будет перечислена Rīgas siltums. У Rīgas siltums данные обновляются на первое число месяца. Может получиться так, что до первого числа деньги еще не перечислены, и в публично доступной информации появляется большой долг, но на следующий день или через день мы все собранное перечислим", - сказал Розе.

На данный момент долги населения Rīgas siltums составляют около 3 миллионов евро, но часть долгов будет еще выплачена до 30 апреля.

Руководитель по коммерческой деятельности Rīgas siltums Татьяна Кулешова сообщила, что сейчас задолженность дома по адресу Калнциема, 9а меньше, чем опубликовано на сайте (почти 23 000 евро).

"Сейчас у нас 24 апреля, и задолженность на данный момент составляет 9,4 тысячи евро, потому что срок оплаты мартовского счета наступит только 30 апреля. Таким образом, сейчас на этом доме задолженность только за тепловую энергию, поставленную в феврале. По закону, управляющий должен немедленно перечислить средства, полученные от собственников квартир, и собственники имеют право запросить у управляющего информацию, почему возник долг и что он собой представляет — долг ли это владельцев квартир или управляющий что-то до конца не сделал", - сказала Кулешова.

Представитель Rīgas ūdens Сандрис Ванзович сообщил, что сумма долгов населения предприятию составляет 2,8 млн евро, и 77% должников задерживают платеж на срок до 60 дней. Задолженность многоквартирного дома по улице Калнциема, 9а на данный момент составляет 1449 евро плюс штраф в размере 115 евро.

"С управляющими бывает по-разному. Есть такие очень честные и старательные управляющие, которые рассчитываются сразу, в тот же день, даже кредитуют своих жильцов, если платежи от них еще не поступили. Есть и такие, кто иногда использует эти платежи, возможно, и для других целей. Например, прохудилась крыша или что-то в этом роде, так тоже случается. Но сказать, чтобы кто-то особенно выделялся в отрицательном смысле, тоже нельзя", — сказал Ванзович.

Похоже, у Civinity хромает коммуникация с жильцами, поскольку жильцам необходимо сообщать об общей задолженности дома. В домах этого домоуправления в Юрмале жильцы рассчитываются с предприятиями по тепло- и водоснабжению напрямую.

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