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С 1 мая вступает в силу весенний график движения поездов, предусматривающий дополнительные рейсы по железнодорожным линиям Тукумс—Скулте—Айзкраукле. Также, учитывая государственные праздники, запланированы отдельные изменения в расписании движения поездов по региональным маршрутам 29 и 30 апреля, а также 1, 5 и 6 мая. Об этом сообщили порталу Delfi на предприятии Pasažieru vilciens (Vivi).

С 1 мая расписание дополнят несколькими рейсами из Риги в Дубулты и обратно, а также несколькими поездами, которые ранее курсировали только по будням — теперь они будут ходить и по выходным.

Дополнительные рейсы появятся также на маршрутах до Царникавы и Саулкрасты, а на железнодорожной линии в Айзкраукле расписание поездов будет пополнено рейсами в ранние утренние часы по маршруту Рига—Огре—Рига.

Начало весеннего сезона совпадает с государственными праздниками, поэтому пассажиров призывают обратить внимание на расписание движения поездов по региональным маршрутам в направлениях Лиепаи, Валки и Гулбене. 29 и 30 апреля отменены поезда, которые обычно ходят по пятницам, 5 мая отменены поезда, которые обычно курсируют по воскресеньям, а также добавлены рейсы 1 и 6 мая.

4 мая, в День восстановления независимости Латвийской Республики, многодетные семьи и семьи, в которых есть дети, не достигшие совершеннолетия или не достигшие 24-летнего возраста лица с инвалидностью, будут иметь возможность путешествовать на всех маршрутах поездов бесплатно. Бесплатный проездной билет можно получить во всех кассах продажи билетов Vivi или в поезде у кондуктора, предъявив удостоверения "Карта семьи 3+" или "Честная семья", а также паспорт или ID, или студенческий билет.

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