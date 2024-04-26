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В первых числах мая домоуправление Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) начнет отключать отопление в домах, подключенных к центральному теплоснабжению, сообщили агентству ЛЕТА в RNP.

Большая часть домов будет отключена от отопления в течение двух дней - 2 и 3 мая.

RNP прекращает отопительный сезон с наступлением стабильно теплой погоды, когда температура воздуха превышает +12 градусов по Цельсию не менее трех дней подряд и не опускается ниже +7 градусов. Также важно, чтобы теплую погоду показывал прогноз и на ближайшие три дня и чтобы не было продолжительных осадков.

Умные технологии регулируют отопление до окончания отопительного сезона при весенней смене погодных условий. Как объясняет представитель RNP, в каждом доме, находящемся под управлением RNP, установлен автоматический теплоузел - когда воздух на улице прогревается выше +12 градусов, отопление автоматически отключается, а при понижении температуры отопление снова включается.

Если жильцы хотят другую дату отключения отопления, об этом должно быть решение собственников квартир.

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