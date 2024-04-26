Совет Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK) на заседании в четверг, 25 апреля, утвердил новые тарифы на услуги водоснабжения столичного муниципального предприятия Rīgas ūdens. Новые тарифы будут действовать с 1 июня 2024 года по 31 мая 2026 года. Тариф на водоснабжение составит 1,27 евро/m³ (без НДС), а на услуги канализации — 1,03 евро/m³ (без НДС). Об этом порталу Delfi сообщили в SPRK.

С вступлением в силу новых тарифов стоимость услуг водоснабжения для жителей Риги увеличится на 0,10 евро/m³, а стоимость услуг канализации — на 0,06 евро/m³ (без НДС).

Руководитель Отдела водного хозяйства SPRK Даце Чодаре Плауде пояснила, что самый большой рост тарифов Rīgas ūdens на предоставляемые услуги связан с инвестициями компании, а также с ежегодным ростом затрат на эксплуатацию.

"В то же время, поскольку коммерсант заключил договор о более низкой цене покупки электроэнергии, эта позиция соответственно снижена. Rīgas ūdens является крупнейшим поставщиком услуг водного хозяйства в стране, поэтому очень важно, чтобы тарифы были своевременно адаптированы к технически и экономически обоснованным, оцененным экспертами SPRK затратам на услуги, гарантируя, что коммерсант может предложить качественные, безопасные и непрерывные услуги своим клиентам", — отметила Чодаре-Плауде.

С июня 2026 года тариф на воду планируется повысить до 1,28 евро за кубометр, а тариф на канализацию — до 1,06 евро без НДС за кубометр.

Проект тарифов на услуги водного хозяйства SPRK получила в феврале этого года. Никаких предложений после публикации объявления о проекте тарифов не поступало. Оценив проект, эксперты SPRK пришли к выводу, что он обоснован и рассчитан в таком размере, чтобы покрыть расходы на услуги Rīgas ūdens. SPRK утверждает тарифы без налога на добавленную стоимость.

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