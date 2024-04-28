24 апреля Европейский парламент поддержал решение, которое должно упростить наказание нарушителей правил дорожного движения на территории ЕС. Сейчас 40% нарушений, совершенных водителями в другой стране, остаются безнаказанными.

Теперь странам ЕС придется активизировать совместную работу по поиску и наказанию нарушителей. Новые правила обязывают органы власти отвечать на запросы других государств ЕС не позднее чем через два месяца после того, как они соберут необходимую информацию.

Взыскание штрафа на сумму свыше 70 евро по запросу может быть передано в учреждения страны. где проживает нарушитель, сообщает пресс-служба ЕП. Это означает, что если взыскать штраф в другой стране не удалось, обязанности может взять на себя, например, Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD).

Новые правила расширяют список правонарушений, по которым органы стран ЕС должны сотрудничать - обмениваться информацией и заниматься взысканием штрафов. До сих пор список ограничивался превышением скорости, вождением в нетрезвом виде или проездом на красный свет. Теперь в список попали опасная парковка, опасный маневр обгона, пересечение сплошной линии, бегство с места ДТП и другие правонарушения.

Страна, в которой были нарушены правила дорожного движения, может подготовить уведомление о нарушении в течение 11 месяцев. В этом документе должны быть указаны время и обстоятельства, а также порядок обжалования штрафа.

Депутаты ЕП добились того, что частным организациям будет запрещено помогать взимать трансграничные штрафы с иностранных водителей. Это положение вступит в силу через два года после того, как правила будут перенесены в национальное законодательство.

Новые правила были приняты 570 голосами против 36 при 24 воздержавшихся. После того, как Совет Европы их утвердит, у стран ЕС будет 30 месяцев для того, чтобы начать их применять.

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