В дальнейшем жителям Юрмалы придется платить за вывоз мусора значительно больше. Плата за утилизацию одной тонны несортированных бытовых отходов с 1 июня составит 323,06 евро за тонну вместо нынешних 150,38 евро. Такое решение было принято правящей коалицией Юрмальской думы. Об этом порталу Delfi сообщила находящаяся в оппозиции партия Национальное объединение.

По итогам конкурса закупок предприятие Clean R выиграла право осуществлять утилизацию бытовых отходов на административной территории Юрмалы на ближайшие семь лет. Так как это новый договор, жители и предприятия Юрмалы обязаны до 25 мая этого года перезаключить договор с Clean R, чтобы получить непрерывную услугу по вывозу мусора.

Правящей партией в Юрмальской думе является Союз "зеленых" и крестьян (СЗК), они имеют контрольный пакет мандатов. За повышение тарифа голосовали депутаты СЗК Рита Спроге, которая также является мэром Юрмалы, Янис Лединьш (заместитель Спроге), Даце Риньке, Ирена Каусиниеце, Иева Таранда, Инесе Карклиня и Гунтарс Анспокс, депутаты партии "Согласие" Лариса Лоскутова и Андрей Морозов, депутат "Нового Единства" Ивета Блауа, а также депутат от партии Tev/Jūrmalai Мартиньш Стулпиньш. Против проголосовали депутаты Нацобъединения Янис Асарс и Роландс Парасигс-Парасиньш, а также представитель Tev/Jūrmalai Улдис Кронблумс.

В ответ на решение Юрмальской думы депутат находящегося в оппозиции Нацобъединения Янис Асарс отметил, что Юрмала на данный момент является единственным муниципалитетом в Латвии, в котором действует система, предусматривающая вывоз бытовых отходов в зависимости от их веса.

В 2018 году при переходе на такую ​​систему Юрмальская дума пообещала жителям, что это будет и справедливее, и выгоднее, к тому же никто не ожидал столь резкого повышения тарифа. Поэтому, по мнению Асарса, возмущение жителей по поводу повышения платы вполне понятно и оправдано.

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