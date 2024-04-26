Премьер-министр Эвика Силиня за работу в правительстве в прошлом году получила 108 941 евро, что в 2,2 раза больше, чем в 2022 году, когда Госканцелярия выплатила ей 49 815 евро, свидетельствует декларация премьер-министра, опубликованная на сайте Службы госдоходов.

На должности премьер-министра Силиня получила зарплату в размере 33 463 евро, а 75 478 евро - на должности министра благосостояния, которую занимала до 14 сентября 2023 года. Также она получила 1200 евро в виде пособий.

Премьер-министр имеет безналичные сбережения в размере 14 086 евро в австрийской страховой компании Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft.

В декларации Силиня указала, что владеет квартирой, а в совместной собственности — землей. Также у нее имеется автомобиль Mercedes Benz GL 420.

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