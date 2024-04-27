В субботу, 27 апреля, в Риге пройдет мотопробег "Открытие мотосезона-2024". Во время парадного заезда мотогонщиков с 13:00 до 14:00 закроют движение транспортных средств по маршруту проезда и пересекающим маршрут улицам.

Движение общественного транспорта на парадном маршруте будет регулироваться или закрываться в соответствии с необходимостью, а также на отдельных маршрутах общественного транспорта будут изменения.

Парадный заезд мотогонщиков пройдет по маршруту: торговый центр Mols (ул. Краста, 46), далее поворот налево на ул. Краста, по Южному мосту, ул. Зиепниеккална,Ул. Мукусалас, ул. Кугю, ул. Триядибас, Ранькя дамбис, ул. Даугавгривас до аэропорта Спилвес.

Более подробно с изменениями маршрутов общественного транспорта можно ознакомиться здесь.

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