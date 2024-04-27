Как минимум до Лиго нужно быть готовыми к скачкам температуры, подобно тем, которые наблюдаются в Латвии в последнее время. Об этом сказал в эфире программы Латвийского Радио-4 "Домская площадь" геолог и журналист Константин Ранкс.

Ранкс сравнил современную погоду с походкой "хорошо подвыпившего человека, которого непонятно куда в следующий момент мотанет".

Геолог напомнил, что еще 14 апреля метеорологические службы Европы говорили об аномальной жаре, но уже тогда предупреждали, что "игра циклонов и антициклонов непременно бросит на Европу могучий поток холода".

Он пояснил, что ливни в Дубае, наводнения в Китае и Сибири, торнадо в США, снегопад в Латвии — это все "звенья одной цепочки".

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