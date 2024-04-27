Сегодня в рамках Большого субботника в Риге убирают более 130 мест. Одна из самых крупных площадок - Закюсала у Рижской телебашни, где собралось более 250 человек, сообщили порталу Delfi организаторы.

В уборке на Закюсале принимают участие представители 16 посольств - Ирландии, Швеции, Германии, Венгрии, Словении, США, Объединённых Арабских Эмиратов, Франции, Украины, Китая, Великобритании, Эстонии, Нидерландов, Азербайджана, Турции и Финляндии.

В этом году на Большой субботник заявлено 1138 мест, 836 акций по сбору мусора и 530 акций по благоустройству, а также 105 индивидуальных субботников.

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