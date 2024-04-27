В субботу на шествие в поддержку палестинцев в Риге собралось приблизительно 100 человек, свидетельствуют наблюдения агентства LЕТА.

Абсолютно большинство участников шествия составила молодежь.

Перед началом шествия участники произнесли обращения, в которых выражали поддержку палестинцам. В речах были отмечены разрушительное наступление Израиля в Газе, подрыв гражданской инфраструктуры, гибель палестинцев, в том числе женщин и детей, а также необходимость перемирия.

За ходом следило несколько экипажей полиции.

Цель шествия - проявить солидарность с мирным населением Палестины и потребовать от правительства Латвии возобновить финансирование агентства ООН по делам палестинских беженцев. В заявке было указано, что на мероприятии может присутствовать около 200 участников.

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