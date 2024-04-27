В субботу, 27 апреля, в Риге прошел пробег "Открытие мотосезона-2024".
Мероприятие собрало несколько сотников мотоциклистов.
Открытие мотосезона завершилось без серьезных происшествий, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
На время организованного пробега движение транспорта было ограничено. Маршрут прошел от торгового центра Mols (ул. Краста, 46) до аэропорта Спилвес в Пардаугаве.
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