Foto: Kārlis Dambrāns/DELFI

В субботу, 27 апреля, в Риге прошел пробег "Открытие мотосезона-2024".

Мероприятие собрало несколько сотников мотоциклистов.

Открытие мотосезона завершилось без серьезных происшествий, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

На время организованного пробега движение транспорта было ограничено. Маршрут прошел от торгового центра Mols (ул. Краста, 46) до аэропорта Спилвес в Пардаугаве.

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