Продолжаются работы по перестройке трамвайных путей, подземных коммуникаций, а также другой инфраструктуры. В связи с этим, со среды, 1 мая, на ул. Слокас в направлении Иманты введут дополнительные изменения движения, сообщили в Рижском самоуправлении.

Будет закрыто движение на участке ул. Слокас от ул. Мартиня до ул. Хаманя. Кроме того, движение перекроют на ул. Мартиня и ул. Креслас у перекрестка с ул. Слокас.

Планируется, что новые ограничения движения будут действовать с 1 по 17 мая, а затем с 20 мая по 15 июня.

В указанный период времени будут изменения в маршрутах автобусов № 30; 37; 41 и 54. Более подробно с изменениями маршрутов общественного транспорта можно ознакомиться здесь.

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