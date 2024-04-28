В Риге почти за 200 тысяч евро планируют разработать концептуальный план развития центров предместий (микрорайонов), следует из информации, представленной депутатам Рижской думы на заседании комитета городского развития на следующей неделе, сообщает агентство LETA.

Из этой суммы 9500 евро необходимы для разработки градостроительного анализа существующей ситуации, 85 500 евро потребуются для разработки видения и пространственных решений, 4500 евро - для мероприятий по привлечению общественности. Указанные средства планируется выделить из Фонда инфраструктуры города Риги.

В информации, представленной депутатам, указано, что центры предместий – это центральные места в микрорайонах Риги за пределами исторического центра города и охранной зоны, которые выполняют на местном уровне сервисные, социальные и рекреационные функции.

Ранее Рижская дума приняла План развития районных центров на 2024-2028 годы, в котором подробно описана концепция центров микрорайонов, определены приоритетные направления, сферы ответственности, а также механизмы инвестирования и реализации.

План также ставит задачу разработать к 2028 году концептуальные планы пространственной структуры для 33-х центров предместий, разделенных на приоритетные группы.

В настоящее время Департамент городского развития разрабатывает концептуальный план центра микрорайона Кенгарагс.

В 2024-2025 годах планируеют завершить разработку концептуальных планов всех семи приоритетных микрорайонов группы А - Кенгарагс, Вецмилгравис, Ильгюциемс, Саркандаугава, Агенскалнс, Дарзини и Биерини.

В ближайшие два года планируют разработать концептуальные планы для группы B – Пурвциемс, Шампетера-Засулаукс и Вецдаугава.

В 2025-2026 годах продолжат разработку концептуальных планов остальных восьми микрорайонов приоритетной группы B - Плявниеки, Иманта, Золитуде, Дзирциемс, Болдерая, Чиекуркалнс, Московский форштат и Вецаки.

Концептуальные планы районных центров приоритетной группы С будут разработаны к 2028 году.

Для разработки и реализации концептуальных планов необходимо дополнительно привлечь специалистов соответствующей квалификации для градостроительного анализа и для разработки пространственных решений.

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