Из-за отсутствия инвесторов власти Кекавы пока не приняли решение о строительстве катка, говорится в сообщении на сайте самоуправления Кекавского края.

На состоявшемся заседании Кекавская краевая дума повторно рассмотрела коллективную заявку на строительство ледового катка, но не приняла решение, сообщает агентство LETA.

12 июля прошлого года платформа общественного участия ManaBalss.lv начала сбор подписей в поддержку инициативы "Ледовый каток в Кекавском крае", а в самоуправление края было подано коллективное заявление Матиса Рибкинскиса с просьбой найти решение по проектированию и строительству катка.

Коллективное заявление было рассмотрено на заседании Кекавской краевой думы 9 августа 2023 года, и было принято решение о дальнейшем рассмотрении заявления, ответственность за которое возлагается на Управление развития и строительства.

В ноябре прошлого года было поддержано предложение поискать возможность частно-партнерского сотрудничества путем привлечения частного инвестора для реализации проекта. На сайте Кекавского края и в соцсетях были сделаны соответствующие объявления. Также было отправлено письмо в Латвийскую федерацию хоккея, но ответа оттуда не последовало.

Не была получена и информация о потенциальных частных инвесторах. Принимая во внимание все вышеперечисленные обстоятельства, Кекавская дума решила прекратить рассмотрение заявления о строительстве катка.

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