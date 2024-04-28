Рижское самоуправление планирует уменьшить очереди в детские сады с помощью аутсорсинга, выяснило агентство LETA в Комитете по образованию, культуре и спорту Рижской думы.

Руководитель Отдела международных и инвестиционных проектов Рижской думы Илона Дониня сказала депутатам комитета, что 15 апреля самоуправление подало заявку на проект по привлечению инвестиций Европейского социального фонда "Плюс".

Если фонд одобрит проект, то на аутсорсинг по присмотру за детьми до конца 2029 года будет выделено в общей сложности четыре миллиона евро, из них три миллиона евро составит европейское финансирование, а один миллион евро — софинансирование самоуправления.

Приобретение частной услуги дошкольного образования запланировано для восьми районов Риги. Финансирование проекта покроет зарплату педагогов, учебные пособия и материалы, связь, коммунальные и IT-услуги, услуги по содержанию учреждений, аренду учебных помещений, а также инвентарь.

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