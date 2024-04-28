На рижском Центральном рынке свободно работают два торговых предприятия, на чьих прилавках из года в год "вылавливают" продукты питания с поддельными сроками годности. Несмотря на то, что Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) регулярно штрафует этих торговцев, управляющий рынком — компания Rīgas nami — выделяет им всё новые торговые места, сообщает rus.LSM со ссылкой на Латвийское радио.

Почему на Центральном рынке годами не удается искоренить торговлю продовольствием с фальшивыми сроками годности? Этому посвящено журналистское расследование Латвийского радио из серии Atvērtie faili.

Две фирмы с адресами в девятиэтажках

На главном рынке столицы есть с десяток магазинов, особо привлекающих внимание покупателей, потому что здесь можно найти популярные продукты по особо низким ценам. Например, коробку шоколадных конфет Laima за два евро, чай Možums — менее чем по евро за пачку. Но есть нюанс. Уже несколько лет назад Латвийское радио сообщало, что большинство таких продуктов — с перебитыми (поддельными) сроками годности.

Магазины принадлежат двум фирмам, зарегистрированным в микрорайоне Дарзциемс, в серийных девятиэтажках — SIA Senal и SIA Fildaros. Ассортимент у обеих похожий: консервы, сладости, растительное масло, напитки, фай, кофе и т. д.

Хотя администрация рынка еще несколько лет назад была информирована о том, что эти предприятия торгуют просроченными продуктами, она ничего не предприняла, чтобы пресечь это. Тем временем благодаря хорошему потоку покупателей в 2022 году оборот Senal достиг 160 тысяч евро, а Fildaros — полумиллиона евро. Один из владельцев приобрел даже комплекс отдыха под Ригой.

Подделаны сроки на продукции фабрики Laima

Когда журналисты привезли купленную продукцию Laima на предприятие (им владеет SIA Orkla Latvija), их предположения подтвердились. По словам руководителя отдела коммуникации Orkla Latvija Лауры Багаты, подлинные сроки годности на упаковках были затерты. Это было установлено и визуально, и по учетным производственным данным. В конкретные дни эти продукты не производились.

Невооруженным глазом распознать подделку может быть затруднительно: У сроков отличается печать, шрифт. Если говорить о буквах и цифрах — там отличается расстояние между ними.

Но есть и продукты, у которых не соблюдается срок годности как таковой. Например, указано — 6 месяцев (с даты выпуска), но на самом деле я конкретного продукта он составляет 5 месяцев.

Откуда берутся просроченные продукты

Багата подтвердила, что оба вышеназванных торговых предприятия — клиенты Orkla. И об их коммерческой практике у производителя конфет и шоколадок никаких подозрений не возникало.

Компания готова действовать, чтобы защитить репутацию своих продуктов, заверила Багата. Orkla потребует разъяснений у обоих торговцев, ведь они такими действиями нарушают условия договоров о сотрудничестве с Orkla.

Кстати, есть продукты Laima, которые вообще больше не выпускают с 2022 года. Например, шоколадка Rudzupuķe в картонной упаковке.

Инспектора ПВС отправились с проверками

Латвийское радио уведомило и ПВС о выявленных несоответствиях маркировки. Поэтому в середине апреля два инспектора службы Карина Русе и Иева Дервина отправились проверять торговые точки.

Проверка началась с Гастрономического павильона, с магазина фирмы Senal (принадлежит Сергею Филиппову). Вся информация сразу же вносится в планшетный компьютер. Инспектор Дервина отмечает, что порой различить поддельный срок годности на упаковке трудно, приходится рассматривать под лупой. И в начале проверки обнаруживаются товары без маркировки на латышском. Нужные наклейки засунуты на полках рядом. Очень похожие наклейки ранее использовались и для указания ложного срока годности.

Попытки Латвийского радио связаться с владельцами Senal и Fildaros оказались безуспешны.

"Саге о просроченных продуктах" — уже семь лет

Просроченные продукты обнаруживаются на рынке уже с 2017 года, сообщает Латвийское радио. По данным ПВС, за последние пять лет в торговых точках Senal прошло 12 проверок, Fildaros — 29. Компания Solovs, тесно связанная с обоими предприятиями, наказана штрафами на сумму около 5000 евро, у нее изъято 600 кг продуктов с фальсифицированным сроком годности.

В законе об обороте продовольствия есть статья за подделку продукта (контрафакт), но не срока годности. Как указал президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрикс Данусевичс, это следует расценивать как контрафакт. Поэтому о подделке нужно информировать правоохранительные органы:

Rīgas nami нарушения констатировал, но наказания нет

Муниципальное предприятие Rīgas nami, которое переняло рынок два года назад, предоставляет новые торговые точки обеим фирмам, засветившимся в неблаговидной коммерческой практике.

"В данном случае мы за последние годы не получали ни одной жалобы от покупателей", — сообщила представитель SIA Rīgas nami по общественным отношениям Даце Прейса.

По ее словам, у управляющего Центральным рынком нет информации о том, кто из арендаторов и за что был оштрафован ПВС. Проверки же собственной санитарной службы рынка нарушений за два года не выявили.

При этом акты о нарушениях при проверках составляются не всегда: если отсутствует одна-две наклейки или какой-то товар просрочен, это не настолько серьезно, считают проверяющие. Внутренние правила Центрального рынка гласят: при составлении трех административных актов в течение трех месяцев договор с арендатором может быть расторгнут.

На рынке осведомлены, на какие хитрости идут арендаторы: если с ними расторгли договор, то они учреждают другую фирму — и снова оказываются в торговых рядах. И если за фирмой не числится налоговых задолженностей, рынок не имеет права отказать. Но согласно базе данных Lursoft, за SIA Fildaros числится 11 тысяч евро долга, SIA Senal должно 7 тысяч.

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