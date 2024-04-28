В возрасте 73 лет скончался латвийский поэт, историк и дипломат Бонифаций Даукштс, сообщает в соцсети министр иностранных дел Байба Браже.

Līdzjūtība mūsu kolēģa, diplomāta, vēsturnieka, dzejnieka Bonifācija Daukšta tuviniekiem, draugiem un visiem, kas viņu pazina, viņam aizsaulē aizejot.



“Kā man te tai pasaulē iet?-

Jau labāk man te iet”

Bonifācijs Daukšts



Lai vieglas smiltis! — Baiba Braže (@Braze_Baiba) April 28, 2024

Бонифаций Даукштас родился 12 декабря 1950 года.

Одно время он был преподавателем кафедры истории СССР Латвийского государственного университета, с 1991 по 1992 год - ведущим специалистом по делам стран Восточной Европы Политического отдела МИД, позже являлся руководителем департамента, директор департамента.

С 1995 года Даукштас работал советником посольств Латвии в Австрии, Венгрии, Швейцарии, Словении, Словакии и Лихтенштейне. Временный уполномоченный клерк в Венгрии с 1995 по 1996 год. Постоянный представитель Латвийской Республики при Агентстве ООН по атомной энергии в Вене, первый секретарь посольства в Европейской организации безопасности и сотрудничества, позже - советник посольства Латвийской Республики в Литве.

Даукштас являлся вице-президентом Центра истории и политики стран Балтии и Северных стран, заместителем председателя правления Латвийского общества исследования оккупации, а также членом правления Центра общественной памяти с 2016 года.

Стихи Даукштаса публиковались в латвийских периодических изданиях.

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