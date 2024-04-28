В возрасте 73 лет скончался латвийский поэт, историк и дипломат Бонифаций Даукштс, сообщает в соцсети министр иностранных дел Байба Браже.
Бонифаций Даукштас родился 12 декабря 1950 года.
Одно время он был преподавателем кафедры истории СССР Латвийского государственного университета, с 1991 по 1992 год - ведущим специалистом по делам стран Восточной Европы Политического отдела МИД, позже являлся руководителем департамента, директор департамента.
С 1995 года Даукштас работал советником посольств Латвии в Австрии, Венгрии, Швейцарии, Словении, Словакии и Лихтенштейне. Временный уполномоченный клерк в Венгрии с 1995 по 1996 год. Постоянный представитель Латвийской Республики при Агентстве ООН по атомной энергии в Вене, первый секретарь посольства в Европейской организации безопасности и сотрудничества, позже - советник посольства Латвийской Республики в Литве.
Даукштас являлся вице-президентом Центра истории и политики стран Балтии и Северных стран, заместителем председателя правления Латвийского общества исследования оккупации, а также членом правления Центра общественной памяти с 2016 года.
Стихи Даукштаса публиковались в латвийских периодических изданиях.