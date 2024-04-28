Foto: Shutterstock

В возрасте 73 лет скончался латвийский поэт, историк и дипломат Бонифаций Даукштс, сообщает в соцсети министр иностранных дел Байба Браже.

Бонифаций Даукштас родился 12 декабря 1950 года.

Одно время он был преподавателем кафедры истории СССР Латвийского государственного университета, с 1991 по 1992 год - ведущим специалистом по делам стран Восточной Европы Политического отдела МИД, позже являлся руководителем департамента, директор департамента.

С 1995 года Даукштас работал советником посольств Латвии в Австрии, Венгрии, Швейцарии, Словении, Словакии и Лихтенштейне. Временный уполномоченный клерк в Венгрии с 1995 по 1996 год. Постоянный представитель Латвийской Республики при Агентстве ООН по атомной энергии в Вене, первый секретарь посольства в Европейской организации безопасности и сотрудничества, позже - советник посольства Латвийской Республики в Литве.

Даукштас являлся вице-президентом Центра истории и политики стран Балтии и Северных стран, заместителем председателя правления Латвийского общества исследования оккупации, а также членом правления Центра общественной памяти с 2016 года.

Стихи Даукштаса публиковались в латвийских периодических изданиях.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit