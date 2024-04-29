Министерство культуры должно улучшить работу с данными о рынке театрального и музыкального искусства и способствовать более широкой доступности культурных услуг, заявил Госконтроль в своем ревизионном заключении.

Для реализации культурной политики у министерства есть инструмент – 14 на 100% государственных учреждений в сфере профессионального театрального и музыкального искусства. Размер дотации этим учреждениям из государственного бюджета увеличивается с каждым годом и в 2023 году составил 40 миллионов евро, что составляет 63% от их общих доходов.

Как заявила член совета Госконтроля Инга Вилка, работа Министерства культуры нужна не только для того, чтобы оправдать существование учреждений с государственным капиталом, но и чтобы оценивать их работу, особенно потому, что в последние два года 70% от доходов этих учреждений составляет дотация. При этом численность населения Латвии и, соответственно, потребителей культуры снижается, и нужно рассматривать возможности объединения этих учреждений.

С точки зрения Госконтроля, министерство выдвигает к учреждениям противоречивые требования – достичь определенного дохода от продажи билетов и в то же время обеспечивать доступность культуры для населения. С другой стороны, увеличение собственных доходов означает рост цен на билеты.

При этом в учреждениях разный подход к продаже билетов по сниженным ценам. Например, есть учреждение, которое практически не предоставляет скидки различным целевым группам общества, и это не способствует доступности услуг.

Политика бесплатных билетов не является продуманной: больше билетов раздается в представительских целях, чем в благотворительных, то есть для обеспечения доступности культурных мероприятий людям, которые не могут их себе позволить.

Кроме того, Госконтроль признал, что театральное, оперное, балетное и цирковое искусство сконцентрировано в Риге – например, в 2022 году вне постоянных помещений в Риге было показано всего 4% спектаклей, хотя одна из задач культурной политики – обеспечить доступность культуры в регионах.

В учреждениях Минкульта каждый второй административный работник работает на нескольких работах. По данным Службы государственных доходов, 56% административных работников имеют от одного до семи дополнительных рабочих мест. Поэтому, возможно, потенциал и нагрузку в учреждениях следовало бы пересмотреть.

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