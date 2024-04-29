Вилкс работал в государственных и частных финансовых структурах с 1984 года. Он избирался в Сейм 10-го и 11-го созывов по списку партии "Единство", с 2010 по 2014 год занимал должность министра финансов, а также на протяжении своей карьеры представлял Латвию в важнейших международных финансовых организациях.