В возрасте 60 лет скончался бывший министр финансов Латвии и член совета Банка Латвии Андрис Вилкс, сообщили агентству LЕТА в Банке Латвии.
Вилкс умер в минувшие выходные после продолжительной болезни.
Вилкс работал в государственных и частных финансовых структурах с 1984 года. Он избирался в Сейм 10-го и 11-го созывов по списку партии "Единство", с 2010 по 2014 год занимал должность министра финансов, а также на протяжении своей карьеры представлял Латвию в важнейших международных финансовых организациях.
1 октября 2020 года Сейм назначил Вилкса членом совета Банка Латвии на пятилетний срок.
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