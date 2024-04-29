В первом квартале 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 12% увеличилось количество получивших неотложную медицинскую помощь в Клинике неотложной медицины и приема пациентов (NMPUK) и стационарах Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS), сообщили порталу Delfi в больнице.

Как пояснила представитель больницы Илга Намниеце, на 17% увеличилось число пациентов, продолжающих лечение в стационарах Восточной больницы, и на 17% выросло количество тех, кому была оказана неотложная помощь в связи с различными тяжелыми травмами и несчастными случаями. Это означает, что больница перегружена, и пациентам с неопасными для жизни или незначительными травмами и заболеваниями, возможно, придется ждать дольше, подчеркнули врачи.

За первые три месяца 2024 года NMPUK оказала неотложную медицинскую помощь 19 612 пациентам, что на 2296 пациентов больше, чем в первом квартале 2023 года. 55%, или 10 891 пациент, явились в NMPUK самостоятельно, а 45%, или 8731 пациент, были доставлены в клинику Службой неотложной медицинской помощи (NMPD).

Таким образом, за первые три месяца 2024 года в среднем ежедневно неотложную помощь в больнице получали 216 человек, из которых в среднем 96 пациентов в день были доставлены в больницу транспортом NMPD, а 120 человек приходили в медучреждение самостоятельно.

В первом квартале 2024 года количество пациентов, которые были доставлены в клинику оперативным транспортом NMPD, увеличилось на 5%, а тех, кто самостоятельно обратился за помощью медиков в NMPUK, стало больше на 17%. Почти 60% этих пациентов после осмотра врача отправились на домашнее лечение, а лечение в стационаре потребовалось лишь 40%.

Также в первом квартале 2024 года 3735 пациентов, что на 626 человек меньше, чем годом ранее, поступили в Восточную больницу в связи с травмами и несчастными случаями, а 594 человека - на три больше, чем год назад, - находились в критическом состоянии и нуждались в проведении спасательных процедур и реанимации.

Все чаще в NMPUK обращаются не только рижане или жители пригорода столицы, но и жители отдаленных регионов Латвии. Кроме того, часто пациенты попадают в университетскую больницу не в связи с обострением болезни или острыми проблемами со здоровьем, а, возможно, по различным другим причинам, таким образом еще больше увеличивая очереди и загружая медиков. Каждый человек, который прибывает в NMPUK, получает медицинскую помощь и рекомендации, как продолжить лечение в домашних условиях. Однако следует считаться с тем, что в этих напряженных условиях пациентам с неопасными для жизни или малозначительными травмами и болезнями придется ждать дольше, поскольку больница перегружена, пояснили в больнице.

"Существует неизменная и стабильная тенденция - растет поток пациентов. Часто приходим к выводу, что большая часть пациентов необходимую помощь могла бы получить у семейного врача или в амбулаторном учреждении. Мы открыли дополнительные врачебные пункты и смотровые койки, но и эти меры не сократили очереди", - пояснил руководитель NMPUK Алексей Вишняков.

Он отметил, что уже долгое время наблюдается существенный наплыв пациентов и в стационарном потоке, например, в стационаре "Гайльэзерс" нагрузка сейчас составляет 87%, а в стационаре "Бикерниеки" она никогда не составляла меньше 85%. "Следует подчеркнуть, что наша больница также является стратегическим партнером НАТО, и нам нужно быть готовыми реагировать и оказывать неотложную помощь во время катастроф и кризисных ситуаций, когда наблюдается большой наплыв пациентов. В свою очередь, согласно правилам, заполняемость коек в медицинских учреждениях не должна превышать 80%. Поэтому для снижения нагрузки на университетские больницы необходимы срочные решения по усилению потенциала отделений неотложной помощи больниц 2-го и 3-го уровней", - подчеркнул Вишняков.

В самые напряженные часы, чаще всего во второй половине дня по понедельникам и вторникам, пациентов принимают с интервалом в две-три минуты. Таким образом, чтобы сначала помощь получили те, чья жизнь находится под угрозой, в клинике проводится приоритезация пациентов, в рамках которой определяется тяжесть состояния здоровья и потенциальная угроза для жизни. Если жизни пациента ничего не угрожает, осмотр и обследования могут проводиться в течение более длительного периода, а общее время пребывания в клинике, включая медицинские и диагностические процедуры, может превысить четыре-шесть часов, пояснили в RAKUS.

В круглосуточном режиме неотложную помощь в Восточной больнице сейчас оказывают 16 врачей-специалистов, но в случае необходимости другие специалисты могут быть вызваны в медучреждение и вне рабочего времени. В команде с врачами работают помощники врачей, медсестры, регистраторы клиентов и пациентов, охрана и сотрудники по уборке помещений. Один врачебный пункт может оказать помощь и выдать направления на различные обследования и анализы 40 пациентам во время дежурства, а медсестры - обслужить до 15 пациентов.

Среди причин, по которым больница перегружена, представители RAKUS назвали ситуации, в которых человеку необходим больничный лист, но он не зарегистрирован у семейного врача, принимающего ближе к месту жительства пациента. Для того, чтобы не проводить много времени в пути до своего семейного врача, пациент с симптомами простуды приезжает в NMPUK и оказывается вынужденным ждать в приемном отделении до тех пор, пока его не осмотрит врач, который даст рекомендации по лечению и откроет больничный лист, пояснила Намниеце.

С простудой и блошиными укусами не нужно ехать в больницу

В NMPUK обращается много людей с заболеваниями, которые можно вылечить дома, например, с простудой и температурой 37,1 °C. В клинике была зафиксирована ситуация с пациентов, которого покусали блохи, что совсем не опасно для жизни и не является острым заболеванием. Человек принял решение ждать в очереди, пока врачи клиники пытались реанимировать другого пациента, у которого наступила клиническая смерть.

Упомянутые примеры и статистика Восточной больницы свидетельствуют о том, что значительная часть обслуженных пациентов могла бы связаться со своим семейным врачом или дежурным врачом, получить консультацию и вылечиться дома, однако по разным причинам эти люди предпочитают обратиться в NMPUK, где врачи окажут им медицинскую помощь, как это предусмотрено правилами по предоставлению неотложной медицинской помощи с определением очередности. Им следует считаться с более длительным ожиданием в приемном отделении, поскольку эти люди обращаются за помощью, которую они могут получить у семейного врача или амбулаторно, подчеркнули в больнице.

Важнейшим фактором при определении приоритетности пациентов является тяжесть состояния человека на данный момент: когда жизни пациента угрожает опасность, или произошла травма, угрожающая жизни, или имеется острое медицинское состояние с высоким риском развития осложнений или необратимых последствий, например, инвалидности.

Клиника неотложной медицины и приема пациентов Восточной больницы - крупнейшее учреждение неотложной медицинской помощи в стране. Ежегодно здесь получают неотложную помощь около 75 000 пациентов.

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