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1 мая в честь 20-летия членства Латвии в Европейском союзе (ЕС) в четырех латвийских городах — Риге, Резекне, Цесисе и Лиепае — в рамках акции "Латвия сияет в Европе" будут установлены праздничные инсталляции в цветах европейского флага, сообщили агентству ЛЕТА в отделе прессы представительства Европейской комиссии в Латвии.

В Риге инсталляция будет установлена у памятника Свободы, в Резекне — у Латгальского посольства "Gors", в Цесисе — у Видземского концертного зала, в Лиепае — на площади Рожу.

Праздничные инсталляции будут состоять из широкоформатного LED-экрана, на котором 1 мая с 12:00 до 24:00 будет демонстрироваться видеоролик о Латвии и преимуществах ее членства в ЕС, а с 16:00 до 18:00 на экранах будет транслироваться концерт "Ты дома. Ты в ЕС".

Акция пройдет еще в 16 странах ЕС, где в честь годовщины расширения Евросоюза будут подсвечены объекты национального и регионального значения.

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