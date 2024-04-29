Получив престижный исследовательский грант, омбудсмен общественных СМИ и профессор Рижского университета имени Страдиня (RSU) Анда Рожукалне приняла решение продолжать исполнение обязанностей омбудсмена до июля этого года, говорится на сайте Совета электронных общественных СМИ (SEPLP).

"После нескольких месяцев размышлений и консультаций я сделала выбор между двумя уникальными возможностями - продолжением работы на посту омбудсмена общественных масс-медиа и работой над очень важным для меня исследовательским проектом за пределами Латвии, в США. Я благодарна и рада предоставленной мне возможности быть первым омбудсменом общественных СМИ, основать и постепенно создать практику саморегуляции общественных СМИ", - отметила Рожукалне.

В своем заявлении Рожукалне подчеркнула, что ей удалось реализовать свою изначальную цель чуть более чем за два года: сделать вклад в развитие демократии, создать прозрачную, ответственную и профессиональную систему саморегуляции общественных СМИ.

До окончания срока действия полномочий омбудсмен планирует продолжить исполнение своих обязанностей, которые, помимо подготовки заключений по профессиональной этике, включают в себя оценку качества предложения общественных СМИ, организацию исследования целевых аудиторий, участие омбудсмена в дискуссии в фестивале общения Lampa и других мероприятиях.

Омбудсмен выбирается на открытом конкурсе и избирается SEPLP на пятилетний срок.

Действующий омбудсмен Рожукалне сообщила SEPLP, что продолжит исполнять свои обязанности до 7 июля, поскольку решила воспользоваться возможностью поработать над крупным исследовательским проектом за пределами Латвии.

"Совет выражает благодарность Анде Рожукалне за ее важную работу. Ее избрание первым омбудсменом общественных СМИ в конце 2021 года стало одним из самых важных решений, принятых советом до сих пор. Будучи признанным во всем мире медиаэкспертом, Анда заложила стабильный фундамент системы саморегулирования общественных СМИ и установила высокую планку для своего преемника. Ее заключения сыграли ключевую роль как в разъяснении обществу роль и задачи общественных масс-медиа, так и в побуждении критически посмотреть на самих себя и поддержании самых высоких стандартов качества", - подчеркнул председатель SEPLP Янис Сикснис.

В соответствии с Законом об общественных электронных СМИ и управлении ими, в ближайшее время будет объявлен открытый конкурс на должность омбудсмена.

Омбудсменом общественных СМИ может быть избран человек с безупречной репутацией, имеющий высшее образование и не менее пяти лет профессионального опыта в области СМИ или не менее пяти лет академического опыта в соответствующей области. SEPLP избирает омбудсмена общественных СМИ на пятилетний срок с предварительного согласия советов по этике общественных электронных СМИ, напоминает SEPLP.

Согласно закону, омбудсмен по общественным электронным СМИ следит за соответствием услуг, предоставляемых общественными электронными масс-медиа, уставной цели обеспечения эффективного и открытого управления, независимости и подотчетности общественных электронных СМИ и повышения их качества.

Омбудсмен также следит за соблюдением общественными электронными СМИ основных принципов работы общественных масс-медиа, этических кодексов и редакционных инструкций, а также выдает заключения о соответствии программ и услуг общественных электронных СМИ этим документам либо по собственной инициативе, либо на основании обращений жителей.

Закон об общественных электронных СМИ и управлении ими предусматривает, что омбудсмен по общественным электронным СМИ должен содействовать повышению медиаграмотности жителей и поддерживать личную связь с общественностью, а также по просьбе общественных СМИ предоставлять консультации по вопросам, связанным с их этическими кодексами и редакционными директивами.

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