Высылаемые латвийские дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 9 мая, сообщила агентству LЕТА пресс-секретарь МИД Латвии Диана Эглите.

Отвечая на вопрос, сколько сотрудников сейчас работает в посольстве Латвии в России, она сказала, что в отделе политических и экономических вопросов работают временный поверенный в делах Даце Рутка, советники Андрей Гринашко и Антра Маргарита Тумане, а также первый секретарь Улдис Упелниекс.

В консульском отделе посольства Латвии в России работают заведующая отделом Мара Фрицберга, второй секретарь - заместитель заведующей консульским отделом Эвия Йохансоне, второй секретарь Иева Тропа, третий секретарь Светлана Романовска, Лигита Грибовска и Хенрик Оболевич. Эглите добавила, что информация периодически обновляется.

Согласно дипломатическому списку МИД от 26 апреля, в посольстве России в Латвии работает 21 сотрудник.

Как подтвердила агентству LЕTA пресс-секретарь МИДа в четверг, 25 апреля, нота о высылке двух латвийских дипломатов была передана поверенному в делах Латвии.

Эглите сообщила, что МИД примет решение о дальнейших шагах в ответ на заявление России о высылке двух латвийских дипломатов. Пресс-секретарь МИД также подчеркнула, что традиционно имена высланных дипломатов не разглашаются.

Как сообщалось, 27 марта бывший министр иностранных дел Кришьянис Кариньш принял решение объявить дипломата российского посольства нежелательным лицом в Латвии.

27 марта в МИД был вызван временный поверенный поверенный в делах России Олег Зыков, которому был заявлен категорический протест Латвии против неприемлемой и провокационной публичной коммуникации посольства, что является явным нарушением Венской конвенции 1961 года о дипломатических связях.

Как заявили в МИД, посольство России, несмотря на неоднократные предупреждения, продолжает некорректную публичную коммуникацию, направленную на дискредитацию латвийских властей и разжигание ненависти в латвийском обществе.

В связи с этим министр иностранных дел внес в список нежелательных для Латвии лиц российского дипломата, который должен был покинуть Латвию не позже 10 апреля.

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