Латвия отказала в предоставлении убежища родившемуся в Латвии гражданину России, которому якобы грозила отправка на войну в Украину. Об этом сообщает агентство LETA.

Как свидетельствует публично доступное решение Административного районного суда, в сентябре 2022 года гражданин России обратился в Госпогранохрану с заявлением о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса.

Мужчина утверждал, что не согласен с политикой российского государства, войной в Украине и общей мобилизацией. Он не хотел быть мобилизованным, стать террористом и умереть за режим Владимира Путина.

Управление по делам гражданства и неграждан (PMLP) отказало в убежище, сославшись на то, что в рассматриваемом случае страх мужчины быть призванным на военную службу является гипотетическим. Он не указал, что получил повестку в связи с объявленной в РФ мобилизацией. Кроме того, мужчина был освобожден от обязательной военной службы по состоянию здоровья, поэтому у него нет военной специализации, а также соответствующего рабочего или боевого опыта.

Также отдельные действия мужчины или их совокупность не позволяют сделать вывод о том, что его можно считать таким представителем гражданского общества, который публично выражает неприятные для российских госучреждений взгляды и может столкнуться с преследованием со стороны властей РФ.

Не согласившись с решением PMLP, мужчина обратился в Административный районный суд. В суде он утверждал, что родился в Латвии, а на постоянное место жительства в России уехал, подчинившись воле родителей.

В течение последних нескольких лет заявитель рассматривал возможность вернуться в Латвию, которую по-прежнему считает своей настоящей родиной. У него в Латвии проживает ряд родственников, часть из которых являются гражданами Латвии. Также мужчина устроился на работу и активно изучает латышский язык. С Россией его больше ничего не связывает, там лишь остались его родители, которые зомбированы кремлевской пропагандой и чьи политические взгляды абсолютно неприемлемы для заявителя.

Также мужчина заявил, что в соответствии с выводами СГБ в его отношении не констатирована информация негативного характера.

Он состоит на учете как годный военный. Также ему была выдана повестка о явке в военный комиссариат, на которую он не отреагировал, так как находился в Латвии. PMLP не придало должного значения и тому факту, что заявитель неоднократно участвовал в митингах и акциях протеста, организованных Алексеем Навальным и его соратниками.

Мужчина посчитал, что содержащиеся в решении PMLP выводы основаны не на оценке реальной ситуации, а на устаревшей информации о завершении мобилизации, которая уже давно утратила свою актуальность, учитывая текущую ситуацию в Украине, и то, что российская армия теряет свои ресурсы в ходе военных действий.

Суд отклонил иск мужчины, поскольку было установлено, что заявитель не указал, что ему в России угрожает опасность быть приговоренным к смертельному наказанию или казненным. Также суд, предварительно оценив основания для предоставления статуса беженца, признал, что утверждения мужчины об угрожающем ему преследовании в России не были объективно обоснованы и нет оснований для предоставления ему убежища.

Таким образом, суд постановил, что нет оснований полагать, что заявитель будет подвергнут пыткам, бесчеловечному обращению или унижающему достоинство наказанию по возвращении в Россию.

Даже если доказательства, представленные заявителем, можно считать подлинными, они не указывают на то, что российские власти пытались насильно отправить заявителя воевать в Украину на стороне РФ.

На момент вынесения решения суд счел угрозу мобилизации заявителя гипотетической и согласился с выводом PMLP о том, что мужчина не предоставил информацию, которая бы свидетельствовала о наличии у него обоснованного страха быть мобилизованным или призванным на военную службу. Документы, представленные заявителем в деле, не доказывают, что российские власти пытались его мобилизовать.

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