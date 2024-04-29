В целях укрепления безопасности Латвии в ближайшие годы в вооруженных силах будут созданы семь новых батальонов. Об этом в понедельник, 29 апреля, проинформировал командир Национальными Вооруженными силами (НВС) страны Леонид Калниньш, сообщает агентство LETA.

На данный момент Калниньш подписал приказ о создании трех новых батальонов.

Первый — это резервный пехотный батальон высокой готовности в составе Механизированной бригады. Батальон начнет действовать в июне, чтобы обеспечить включение в это подразделение солдат, ушедших со службы государственной обороны. Сейчас батальон дислоцируется в Адажи.

Это первый из пяти новых батальонов, создаваемых с целью сформировать более эффективный мобилизационный резерв. Калниньш сообщил агентству LETA, что такие батальоны будут в каждой бригаде, а в каждом подразделении будет от 1000 до 1400 солдат - выпускников Службы государственной обороны и солдат запаса. Остальные четыре подразделения планируется создать к 2028 году, и они в основном будут расположены в Селии.

Второй новый батальон специального обеспечения создан под непосредственным руководством НВС и будет ориентирован на высокие технологии для обеспечения полного сбора информации, правильного и своевременного принятия решений. Планируется, что этот батальон достигнет оперативной готовности в начале 2025 года.

Третий новый батальон войдет в состав Земессардзе и обеспечит повышение возможностей борьбы с электронными военными угрозами. Подразделение объединит потенциал Земессардзе в сфере киберзащиты.

В каждом из этих двух батальонов будет от 300 до 600 военнослужащих.

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