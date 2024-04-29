Латвийским самоуправлениям необходимо предсказуемое и стабильное финансирование, заявили сегодня представители Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на встрече с Латвийским союзом самоуправлений (ЛСС).

Эксперты ОЭСР отметили, что Фонд выравнивания самоуправлений - неплохой механизм, но доходы самоуправлений должны быть более предсказуемыми, и самоуправлениям необходимо решать этот вопрос в ходе политических переговоров с центральным правительством. В качестве одного из решений для стабилизации финансовой базы эксперты предлагают выделять самоуправлениям большую долю налоговых поступлений.

В то же время необходимо развивать местный бизнес и повышать эффективность местных властей. Со стороны частного сектора основными проблемами являются нехватка кадров, достаточного финансирования и инфраструктуры. В муниципальном секторе необходимо улучшить качество предоставляемых услуг, сеть школ, кадастровую стоимость, привлекательность рабочих мест в государственном секторе и оплату труда.

Эксперты считают, что и самоуправлениям, и бизнесу нужно больше сотрудничать друг с другом, и самоуправлениям необходимо "объединить ресурсы". Это касается реализации совместных инфраструктурных проектов, переквалификации рабочей силы и совершенствования цифровых навыков населения.

Руководитель ЛСС Гинтс Каминскис заявил, что согласен с экспертами ОЭСР о необходимости стабильного финансирования и что в настоящее время фонд выравнивания самоуправлений представляет собой "копилку самопомощи", где у одного что-то берется и отдается другому.

Советник ЛСС по финансам и экономике Санита Шкилтере выразила благодарность экспертам за то, что в своем исследовании они выявили системные методологические проблемы в определении кадастровой стоимости. ЛСС обеспокоен тем, что если Государственная земельная служба повысит кадастровую стоимость без изменения методологии, то неравенство увеличится, поэтому Шкилтере попросила экспертов в будущих переговорах с другими представителями государственных органов подчеркнуть "существующее неравенство в кадастровой стоимости объектов".

Уже сообщалось, что в своем последнем экономическом обзоре по Латвии ОЭСР пришла к выводу, что для ускорения роста Латвии необходимо улучшить фискальную политику, реформировать налоговую систему, повысить потенциал государственного сектора и привлекать инвестиции.

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