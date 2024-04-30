40% латвийцев считают, что Латвия должна признавать однополые браки, заключенные в другой стране Европейского союза (ЕС), 49% респондентов с этим не согласны, а 11% затруднились ответить. Таковы результаты опроса, проведенного исследовательским центром SKDS по заказу портала Delfi.

Если распределить респондентов по партиям, то больше всего поддерживают признание однополых браков сторонники "Прогрессивных". Далее следуют избиратели "Нового Единства", а на третьем месте сторонники Новой консервативной партии (JKP), 70% которых считают, что однополые браки, заключенные в другой стране ЕС, должны признаваться в Латвии.

Больше всего не приемлют идею признания в Латвии однополых браков потенциальные избиратели Apvienība Jaunlatvieši, 75% которых заявили, что они против. Также против были сторонники партий Suverēnā vara и "Латвия на первом месте".

Опрос проводился с 18 по 11 апреля и частично финансировался ЕС. В нем приняли участие 1505 граждан Латвии в возрасте от 18 лет.

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