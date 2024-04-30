С начала полномасштабной войны РФ против Украины возрос интерес жителей Латвии к оформлению и получению разрешений на оружие, пишет Rus.LSM. И хотя за последние 8 лет владельцев оружия в Латвии стало меньше, число "стволов" у них на руках — увеличилось.

Одна из причин сокращения численности владельцев оружия в Латвии — тот факт, что в конце прошлого года власти разоружили 1800 неграждан Латвии, рассказал секретарь Латвийской ассоциации производителей и торговцев оружием, боеприпасами и пиротехникой Эрик Кауфманис.

"Почему, при этом, оружия стало больше? Те владельцы, у кого уже есть оружие, захотели больше, или, например, охотники, у которых уже было огнестрельное оружие для охоты, тоже задумались о самообороне, и, наверное, кто-то сдал дополнительный экзамен и получил разрешение на огнестрельное оружие для самообороны", — предполагает Кауфманис.

По словам председателя правления Латвийского союза охотников Яниса Бауманиса, активных охотников в стране насчитывается около 21 тысячи:

"И огнестрельного оружия для охоты у них на руках — около 64 тысяч единиц оружия из общего числа в 74 тысячи, то есть абсолютное большинство того оружия, что находится в руках частных лиц. Закончились советские времена, когда всю дичь надо было добывать с одним охотничьим ружьем. Сейчас для конкретного вида, для конкретного животного охотники могут себе позволить оружие — и выбирают соответствующее. Многие охотники дополнительно интенсивно тренируются и в тире — и тогда требуется более специфическое оружие для таких тренировок. Я думаю, что этот прирост не из-за самообороны, это именно оружие, которое используется для спорта и для различных видов охоты", — считает Бауманис.

Общее число охотников в стране медленно, но неуклонно уменьшается — и это связано с тем, что численность всего населения Латвии сокращается, отметил Бауманис.

Две трети (если у нас их более 30 тысяч) владельцев оружия — это охотники, и у них большее количество оружия на руках, рассказал представитель Бюро лицензирования и разрешений Госполиции Андрис Сударс. Оружия для самообороны в Латвии официально насчитывается примерно 11300 единиц, отметил он.

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