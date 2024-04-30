В пятницу, 3 мая, в Латвии начинается пожароопасный период, сообщает Государственная служба леса в издании Latvijas vēstnesis.

В период пожароопасности запрещено бросать на землю в лесах и в болотах горящие или тлеющие спички, сигаретные окурки и другие воспламеняемые предметы. Также нельзя жечь костры в непредназначенных для этого местах. В предназначенных местах — запрещено оставлять костры без присмотра.

Отправляющимся на природу отдыхающим напоминают, что нельзя выезжать на автомобилях за пределы лесных и болотных дорог, — так как, от скопившейся на коллекторе машины пыли могут отделиться тлеющие угольки, которые и могут стать причиной лесного пожара.

В лесу запрещается заниматься любой деятельностью, которая может привести к возгоранию травы, листьев, кустарника, леса.

В свою очередь, владельцы лета должны убрать с лесных дорог поваленные деревья и кустарник, чтобы по ним — в случае ЧП — могла проехать пожарная техника.

В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 643 лесных пожара, из-за чего выгорело 636 гектара леса — это в три раза больше, чем в предыдущие годы.

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