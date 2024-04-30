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Третий год подряд муниципалитет Юрмалы вручает архитектурную премию владельцам исторических, наилучшим образом восстановленых, реставрированных или перестроенных в предыдущем году зданий. Конкурс в 2024 году выделяется особенно качественными и ценными проектами, отмечают организаторы конкурса.

В исторической застройке курортного города Юрмала преобладают небольшие дома, — изначально построенные для теплого сезона, — которые характеризуют традиции в деревообработке и в качестве исполнения здания. Цель премии за историческую архитектуру Юрмалы заключается в привлечении внимания общественности к архитектурному наследию, которое имеет значение не только для города Юрмалы, но и для всей Латвии, подчеркивает муниципалитет.

Из сданных в эксплуатацию в 2023 году в строительном управлении города Юрмалы зданий, в этом году были номинированы 15 наиболее качественно восстановленных и реконструированных объектов, относящихся к исторической застройке, которые и были переданы на оценку жюри.

Среди номинированных на премию в этом году объектов есть как здания начала 19-го и 20-го века, так и культурно-исторически ценные сооружения начала прошлого века, здания исторической застройки, памятники местного значения, памятники местного и национального значения в архитектуре.

Жюри конкурса, в состав которого входят архитекторы и специалисты по культурному наследию, оценивают ряд параметров. Таких как: наличие культурно-исторических элементов, сбалансированность конструктивных и декоративных элементов зданий и их вписывание в окружающую среду. В итоге, выбирают пять финалистов, которые и будут отмечены на торжественной церемонии вручения премии за историческую архитектуру Юрмалы в сентябре 2024 года.

Пятнадцать лучших проектов, которые соревнуются в этом году за премию Архитектурного наследия Юрмалы: жилой дом на 18-й линии, 5 (автор проекта перестройки здания: архитектор У. Шенбергс), улица Аглонас, 1 (архитектор перестройки В. Васкинович), проспект Булдуру, 111 (авторы перестройки: архитекторы Г. Килевич, Й. Пога), проспект Булдуру, 84 к-3, к-4 (автор перестройки: архитектор Й. Барташевич), проспект Дубулту, 88А (авторы перестройки: архитекторы Г. Хаповс, Г. Озолиня), проспект Дзинтару, 58 (автор перестройки: архитектор А. Бивиньш), проспект Эдинбургас, 39 к-1 (авторы перестройки: архитекторы Р. Веисбергс, У. Гемзе), улица Яуна, 3 (авторы перестройки: архитекторы Н. Дакне и И. Жоджикс), улица Яуна, 3 к-2 (автор пеерестройки: архитектор Й. Барташевич), проспект Межа, 8 к-а, к-2, к-4 (авторы перестройки: архитекторы Р. Веисбергс, У. Гемзе), улица Руцавас, 1 (автор перестройки: архитектор И. Граудиньш), улица Тиргоню, 6 к-1 (автор перестройки: архитектор М. Аргалис, улица Земеню, 5, улица Дарзу, 26А (автор перестройки: архитектор А. Кронбергс), проспект Стрелниеку, 90 лит. 1 (автор перестройки: архитектор А. Бивиньш), проспект Булдуру, 79 (автор перестройки: архитектор У. Заберс).

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