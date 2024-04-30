Независимое расследование ООН не выявило нарушений со стороны сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA, БАПОР), поэтому Латвия возобновит выплаты в фонд агентства, сообщило Министерство иностранных дел в социальной сети "X" (ранее - Twitter).

"Высоко оцениваем проведенное ООН расследования по обвинениям против работников UNRWA. Принимая во внимание выводов Независимой обзорной группы Латвия возобновит свои взносы в фонд UNRWA, подтвердив свою поддержку гуманитарной миссии организации и стабилизирующей роли в регионе", - заявило МИД Латвии.

Augstu vērtējam ANO veikto izmeklēšanu apsūdzībās pret UNRWA darbiniekiem. Ievērojot Neatkarīgās pārskata grupas secinājumus, Latvija atjaunos iemaksas UNRWA fondā, atkārtoti apliecinot atbalstu organizācijas humānajai misijai un stabilizējošajai lomai reģionā. — Ārlietu ministrija 🇱🇻 | #atbalstuUkrainu 🇺🇦 (@Arlietas) April 30, 2024

Напомним, что после того, как Израиль заявил, что часть средств, предназначенных для агентства, была получена террористической организацией ХАМАС, многие страны, в том числе Латвия и Эстония в январе этого года приостановили финансирование UNRWA.

Однако, как сообщает Associated Press, согласно независимой проверке, Израиль не выражал обеспокоенности по поводу кого-либо из UNRWA с 2011 года. Кроме того, Израиль так и не предоставил доказательств того, что некоторые сотрудники UNRWA были связаны с ХАМАС, говорится в опубликованном 22 апреля отчете о работе агентства. Авторы отчета отмечают, что UNRWA имеет надежные процедуры для соблюдения принципа нейтралитета, но существуют серьезные проблемы в его применении. В отчете содержится 50 рекомендаций по улучшению нейтралитета UNRWA.

Латвия, как и другие страны Европейского Союза, а также США, поддерживает работу UNRWA по оказанию гуманитарной помощи, вкладывая средства в ее бюджет.

С 2020 года взнос Латвии в UNRWA составляет 17 000 евро в год, сообщало ранее Министерство иностранных дел. В ответ на эскалацию ситуации в секторе Газа 14 ноября 2023 года Кабинет министров предоставил агентству

единовременное дополнительное финансирование в размере 100 000 евро. В этом году Латвия еще не производила плату в UNRWA, дожидаясь результатов расследования ООН.

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