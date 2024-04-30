Независимое расследование ООН не выявило нарушений со стороны сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA, БАПОР), поэтому Латвия возобновит выплаты в фонд агентства, сообщило Министерство иностранных дел в социальной сети "X" (ранее - Twitter).
"Высоко оцениваем проведенное ООН расследования по обвинениям против работников UNRWA. Принимая во внимание выводов Независимой обзорной группы Латвия возобновит свои взносы в фонд UNRWA, подтвердив свою поддержку гуманитарной миссии организации и стабилизирующей роли в регионе", - заявило МИД Латвии.
Напомним, что после того, как Израиль заявил, что часть средств, предназначенных для агентства, была получена террористической организацией ХАМАС, многие страны, в том числе Латвия и Эстония в январе этого года приостановили финансирование UNRWA.
Однако, как сообщает Associated Press, согласно независимой проверке, Израиль не выражал обеспокоенности по поводу кого-либо из UNRWA с 2011 года. Кроме того, Израиль так и не предоставил доказательств того, что некоторые сотрудники UNRWA были связаны с ХАМАС, говорится в опубликованном 22 апреля отчете о работе агентства. Авторы отчета отмечают, что UNRWA имеет надежные процедуры для соблюдения принципа нейтралитета, но существуют серьезные проблемы в его применении. В отчете содержится 50 рекомендаций по улучшению нейтралитета UNRWA.
Латвия, как и другие страны Европейского Союза, а также США, поддерживает работу UNRWA по оказанию гуманитарной помощи, вкладывая средства в ее бюджет.
С 2020 года взнос Латвии в UNRWA составляет 17 000 евро в год, сообщало ранее Министерство иностранных дел. В ответ на эскалацию ситуации в секторе Газа 14 ноября 2023 года Кабинет министров предоставил агентству
единовременное дополнительное финансирование в размере 100 000 евро. В этом году Латвия еще не производила плату в UNRWA, дожидаясь результатов расследования ООН.