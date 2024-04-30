Утро вторника, 30 апреля, руководитель новостной службы Латвийского радио Угис Либиетис начал с публичного выговора президенту Латвии - написав, что главе государства нужно смотреть, куда идет. В соцсети "X" Либиетис рассказал, что, будучи за рулем, чуть не наехал на Эдгара Ринкевича и его телохранителей. Дело было на пешеходном переходе, журналист успел притормозить. Ринкевич парировал ответным твитом, что взволновало пользователей сети.

"Сегодня у пешеходного перехода специально затормозил, чтобы не наехать на ноги Эдгару Ринкевичу и его телохранителям! Господин президент, перед тем, как пересекать улицу, надо смотреть налево и направо! Телохранителям - тоже", - напомнил президенту о правилах дорожного движения журналист Либиетис.

Эдгар Ринкевич, и прежде известный ироничными репликами в соцсетях, быстро опубликовал ответный лаконичный твит.

"Я уже давно хотел это сказать: пресса пытается на меня наехать", - написал президент.

Es jau sen gribēju to pateikt: prese man cenšas uzbraukt 😱 https://t.co/eGaGVDLeoi — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 30, 2024

Теперь пользователи соцсети, следящие за аккаунтами и Ринкевича, и Либиетиса, спорят и одновременно тоже иронизируют над ситуацией. Уже задан вопрос - почему журналист был вынужден притормозить почти прямо перед "пальцами ног Ринкевича", если вообще-то должен снизить скорость перед пешеходным переходом. Мол, тормозить надо своевременно. Некоторые пользователи сети анализируют, насколько бдительны президентские охранники. Тут звучат опасения: мол, какие они телохранители, если охраняемого человека подвергают риску быть сбитым машиной.

Напомним, что знаток безопасного вождения Пол Тимротс недавно гостил в программе Spried ar Delfi, анализируя психологический портрет лихачей. Тимротс пришел к выводу, что правила дорожного движения чаще всего нарушают глубоко несчастные люди, которые к тому же злы. Всю программу можно посмотреть здесь.

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