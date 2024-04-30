Со среды, 1 мая, на отдельных участках государственных автодорог повышается максимально допустимая скорость, сообщило предприятие "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

LVC указывает, что максимально допустимая скорость - до 110 километров в час - будет повышена на участке Юрмальского шоссе (A10) от Риги до Юрмалы.

До 100 километров в час повышена скорость на трех участках - на участке Даугавпилсского шоссе (A6) от Саласпилса до Икшкиле, на Тинужско-Кокнесском шоссе (P80) от Огресгалса до Кокнесе и на участке Елгавского шоссе от Риги до Яунолайне.

LVC отмечает, что в прошлом году на участке Елгавского шоссе в летний сезон скорость не менялась, однако по итогам оценки статистики несчастных случаев, было решено в этом летнем сезоне допустимую скорость все же повысить.

В то же время скорость не планируется повышать на участке окружной дороги Саулкрасты (A1)) Таллиннского шоссе, поскольку в прошлом году по сравнению с 2022 годом, количество несчастных случаев на этой дороге возросло на 58%. Соответственно на этой трассе максимально допустимая скорость не будет превышать 90 километров в час, на отдельных участках будет еще ниже.

LVC напоминает, что с 15 апреля на участке Видземского шоссе (А2) от Лангстини до Сигулды, где работают переменные электронные дорожные знаки, максимально допустимая скорость при благоприятных погодных условиях будет составлять 110 километров в час. При непогоде, проведении ремонтных народ, авариях и иных инцидентах максимально допустимая скорость может быть снижена.

На четырехполосном участке Кекавской объездной дороги от Крогсилса до пересечения с Рижской объездной дорогой максимально разрешенная скорость для транспортных средств массой до 7,5 тонн - 120 километров в час.

LVC подчеркивает, что участок от Крогсилса до пересечения с Рижской объездной дорогой отмечен дорожным знаком

"Ātrgaitas ceļš" ("Высокоскоростная дорога"), что разрешает ехать с максимальной скоростью до 120 километров в час, тихоходной технике, пешеходам и велосипедистам запрещено использовать этот участок.

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