Сегодня в 11:40 по местному времени на наблюдательной станции в Слитере было зарегистрировано сейсмическое событие по шкале около 3 баллов, сообщили порталу Delfi в Центре геологии и метеорологии Латвии (LVĢMC). В нашем регионе землетрясения наблюдаются редко, в основном, малого масштаба, и связаны часто с человеческой деятельностью — например, с военными учениями.
Сейсмологический мониторинг в Латвии в основном осуществляется на одной наблюдательной станции — в Слитере, но данные сопоставляются также с аналогичными станциями в Эстонии, Литве, Финляндии, Польше и Дании.
"В настоящее время ясно, что землетрясение, если оно произошло, имеет локальный масштаб, поскольку признаки его наблюдаются только на одной наблюдательной станции. Следовательно, предполагаемая магнитуда события, скорее всего, ниже 3 баллов, что означает, что здания или инфраструктура в связи с землетрясением не будут повреждены", — пояснили в LVĢMC.
Очевидцы в соцсетях пишут, что землетрясение ощущалось также в Лиепае, в Гробини и ряде других мест в Курземе.
В Латвии землетрясения наблюдаются редко, и, в основном, малого масштаба. Связаны они часто с человеческой деятельностью — например, с военными учениями. Последнее естественное землетрясение в балтийском регионе было зафиксировано в 2022 году на севере Эстонии с магнитудой 2,3 балла. Естественные землетрясения в регионе очень редко превышают магнитуду 3 балла.
Данные сейсмологического мониторинга собираются непрерывно, однако, обработка и интерпретация данных — ручной процесс.
Почувствовавших вибрации жителей призывают заполнить анкету и отправить на адрес lvgmc@lvgmc.lv.