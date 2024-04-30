Сегодня в 11:40 по местному времени на наблюдательной станции в Слитере было зарегистрировано сейсмическое событие по шкале около 3 баллов, сообщили порталу Delfi в Центре геологии и метеорологии Латвии (LVĢMC). В нашем регионе землетрясения наблюдаются редко, в основном, малого масштаба, и связаны часто с человеческой деятельностью — например, с военными учениями.

Сейсмологический мониторинг в Латвии в основном осуществляется на одной наблюдательной станции — в Слитере, но данные сопоставляются также с аналогичными станциями в Эстонии, Литве, Финляндии, Польше и Дании.

"В настоящее время ясно, что землетрясение, если оно произошло, имеет локальный масштаб, поскольку признаки его наблюдаются только на одной наблюдательной станции. Следовательно, предполагаемая магнитуда события, скорее всего, ниже 3 баллов, что означает, что здания или инфраструктура в связи с землетрясением не будут повреждены", — пояснили в LVĢMC.

Очевидцы в соцсетях пишут, что землетрясение ощущалось также в Лиепае, в Гробини и ряде других мест в Курземе.

Šodien mūsu pusē viegli zemestrīces simptomi - Grobiņas un Durbes apkārtnē. Dreb durvis, logi, plaukti. #Grobina #zemestrice — Artūrs Butāns (@ArtursButans) April 30, 2024

Koncertzālei Lielais dzintars visa stikla fasāde ļoti novibrēja vairākas sekundes, bet palika vietā — Diāna Daiva (@dianadaiva) April 30, 2024

Jā, Liepājā, Kapsēdes ielā arī bija. Pamatīgi nodrebinājās biroja telpas, pat drēbes uz pakaramā šūpojās, nesapratām, kas tas ir. Te ir industr.terit. un dažādi trokšņi, vibrācijas ir ierasti, bet šis bija kas cits. Troksnis neliels, bet drebēja pamatīgi. — Ieva Jorena-Auzniece (@joorena) April 30, 2024

В Латвии землетрясения наблюдаются редко, и, в основном, малого масштаба. Связаны они часто с человеческой деятельностью — например, с военными учениями. Последнее естественное землетрясение в балтийском регионе было зафиксировано в 2022 году на севере Эстонии с магнитудой 2,3 балла. Естественные землетрясения в регионе очень редко превышают магнитуду 3 балла.

Данные сейсмологического мониторинга собираются непрерывно, однако, обработка и интерпретация данных — ручной процесс.

Почувствовавших вибрации жителей призывают заполнить анкету и отправить на адрес lvgmc@lvgmc.lv.

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