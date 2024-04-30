В четверг, 2 мая, с 10:00 часов школьники могут подавать заявки на трудоустройство во время летних каникул, сообщили агентству LETA в Государственном агентстве занятости (ГАЗ).

Подать заявку на летнюю работу школьники смогут, заполнив анкету в разделе "Работа во время летних каникул" на сайте ГАЗ. В анкете учащийся должен указать свои личные данные, учебное заведение, класс или курс и контактную информацию для связи с ГАЗ. В случае вопросов следует звонить в ГАЗ по телефону 80200206.

Список предлагаемых школьникам свободных рабочих мест будет регулярно пополняться в разделе "Работа во время летних каникул" на сайте ГАЗ. Записаться на подходящую вакансию можно, связавшись с указанным работодателем.

Если школьник договорится о трудоустройстве с работодателем, который подал информацию о соответствующей вакансии в ГАЗ, перед началом работы на указанный в заявке школьника адрес электронной почты работник ГАЗ пришлет направление для участия в программе, а также информацию о времени и условиях начала работы, а на указанный в анкете номер телефона школьнику придет SMS.

Электронная регистрация школьников на программу летней занятости продлится до 16 августа, однако регистрация еще не гарантирует участие, так как количество софинансируемых государством рабочих мест ограничено и работодатели будут выбирать подходящих им претендентов из числа подавших заявку школьников.

В этом году финансирование программы летнего трудоустройства школьников составляет 4,36 млн евро, и эта сумма предусмотрена для оплаты работы 10 376 подростков.

Как отметила заместитель директора департамента мероприятий занятости ГАЗ Винета Леончика, программа летней занятости является прекрасной возможностью для школьников получить опыт работы и развить практические навыки. Она поможет школьникам на практике познакомиться с рабочей средой и трудовыми отношениями, а также более сознательно планировать свою будущую карьеру. Кроме того, работа во время летних каникул способствует самостоятельности и раскрытию своего потенциала, отметила представитель ГАЗ.

Программа летнего трудоустройства школьников продлится с 1 июня до 31 августа. Участвовать в ней могут школьники в возрасте от 15 до 20 лет (включительно), получающие образование в учреждениях общего, специального или профессионального образования.

Продолжительность занятости школьника в рамках программы может составить от двух недель до двух месяцев. Месячная зарплата школьника за полное рабочее время будет не ниже установленной в стране минимальной зарплаты - 700 евро до уплаты налогов. На софинансируемых государством рабочих местах смогут работать и дети украинских беженцев.

Учащиеся в возрасте от 15 до 17 лет смогут работать не более 7 часов в день и не более 35 часов в неделю, а учащиеся в возрасте от 18 до 20 лет — до 8 часов в день и до 40 часов в неделю. Школьников нельзя принимать на работу, связанную с повышенным риском для их безопасности, здоровья, нравственности и развития.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !