Во вторник, 30 апреля, в Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке состоялись дискуссии об отказе от русского языка как от второго иностранного языка на этапе средней школы - в 10-12-х классах. Среди депутатов на этот счет нет единодушия - пока предложение исключить русский язык как второй иностранный в старших классах не поддержано. Ранее большинство Сейма во втором чтении проголосовало за отказ от русского как второго иностранного языка на этапе основной школы (девятилетки). Это решение поддержало, утвердив Правила Кабинета министров, и правительство.

Комиссия Сейма по образованию, культуре и науке обсуждала поправки к Закону "Об образовании" перед третьим окончательном чтении.

Изгнание русского языка из 10--12-х классов пока не случилось

Депутат от оппозиционного Национального объединения Илзе Индриксоне подала поправку, предусматривающую отказ от русского языка как второго иностранного и в средней школе. По словам депутата, такое пожелание высказали родители и старшеклассники. Индриксоне встречалась с представителями нескольких управлений образования и школ, которые подтвердили свою готовность искать решения для обеспечения изучения еще одного иностранного языка с 1 сентября.

Индриксоне обеспокоена тем, что учащийся 9-го класса, отказавшийся от изучения русского языка, может снова столкнуться с русским языком как единственно возможным вторым иностранным языком в 10-м классе, если депутаты вовремя не примут необходимые поправки. "Если законом не будет предусмотрено, что он отказался от русского языка в 9-м классе и у него в 10-м языке есть возможность продолжать учить иной иностанный язык, но будет только и единственно опять русский, мы создадим казус", - заявила депутат.

Учащиеся старших классов могут изучать русский язык как второй иностранный на оптимальном уровне, углубленном уровне или на специализированных курсах. По данным Министерства образования и науки, в 205 из 280 учебных заведений, в которых есть 10-е и 11-е классы, русский язык преподается на различных уровнях. На курсе оптимального уровня учащиеся в основном продолжают изучать иностранный язык, который они начали изучать в начальной школе.

Парламентский секретарь Министерства образования и образования Силвия Рейнберга ("Новое Единство") призвала сначала разобраться с регулированием этапа основного образования, а затем сосредоточиться на систематическом переходе к этапу среднего образования, включая профессиональное образование. В качестве возможного компромисса министерство может рассмотреть возможность отказаться от русского языка как второго иностранного на курсе оптимального уровня, не затрагивая при этом курсы углубленного изучения.

"У нас есть ученики, которые целенаправленно выбрали углубленное изучение русского языка в старших классах, и школа создала соответствующее содержание, чтобы обеспечить это. Позволяя совсем свободно отказываться, в том числе и этим школьникам, от освоения русского языка мы создаем перевернутую систему", - сказала Рейнберга.

Предложение Индриксоне поддержал ее однопаортиец, бывший министр культуры Наурис Пунтулис (Нацобъединение). "Это была бы перевернутая система (если бы ученик не мог отказаться от изучения русского как второго иностранного языка) только потому, что он учится в 10-м, а не в 9-м классе", - заявил депутат. Он признает, что таких учащихся будет не так много, но право отказаться должно быть обеспечено каждому.

Председателю комиссии Агита Зариня-Стуре ("Новое Единство") было неясно, как добиться того, чтобы ученики изучали другой углубленный курс вместо русского языка. "Получается нелогично, что ученик заканчивает курс в 11 классе, а школа должна предлагать возможность выучить еще один иностранный язык, хотя курс уже заканчивается в 12 классе", - сказала Зариня-Стуре. Депутат допустила, что старшеклассники, которые освоят русский язык на оптимальном уровне за три года, смогут от него отказаться.

Многие депутаты комиссии в то же время призывали не торопиться с принятием решения в отношении средней школы, сосредоточившись на этапе основной школы.

Антонина Ненашева ("Прогрессивные") призвала Министерство образования и науки предложить решения, как обеспечить отказ от русского языка и на этапе средней школы. В то же время она прогнозирует, что это потребует "обстоятельного разговора". "Мы "подвешиваем" законодательство, вписывая в него то, что сами не понимаем, как будет реализовываться", - считает депутат.

Депутат от оппозиционного "Объединенного списка" Чеслав Батня считает, что должны быть четкие действия по реализации поправок. Это предложение следует сначала обсудить с директорами школ разного уровня. "Да, мы политически постановили, что от этого иностранного языка следует отказаться. Мы можем задавать различные политические установки, но если они не будут реализованы на практике, то зачем их устанавливать?" — задал риторический вопрос депутат.

В результате депутаты отклонили предложение Илзе Индриксоне. К этому вопросу депутаты могут вернуться в ближайшее время.

Идея вернуть русский язык в основную школу поддержку не получила

Дискуссии вызвало также предложение оппозиционного депутата Виктории Плешкане смягчить идею отказа от преподавания русского языка как второго иностранного в основной школе.

"Вы сами упомянули, что многие родители и ученики выбирают русский язык в качестве второго иностранного. [..] Почему право выбора [изучения] языков Евросоюза выше, чем русского? Это недопустимо в демократической стране", - сказала Плешкане. Она заявила, что депутаты учитывают только мнение руководителей школ и управлений образованию, "которые лояльны и не могут выразить свое мнение".

"Где бы ни было, но здесь [в комиссии] руководители школ услышаны, и любой из присутствующих депутатов подтвердит, что по всем законопроектам идет демократическое обсуждение. Может быть, в террористической соседней стране можно говорить о лояльности и неспособности учителей противостоять политикам, но это не происходит в латвийском парламенте", - парировал Давис Мартиньш Даугавиетис ("Новое Единство").

Плешкане предлагала исключить из законопроекта пункт переходных правил, предусматривающий, что учащиеся, которые к 2025/2026 учебному году начали изучать русский язык как второй иностранный, смогут продолжать это делать до завершения окончания основной школы, но не дольше, чем до конца 2029/2030 учебного года.

Предложение Виктории Плешкане не получило поддержку в комиссии.

Что предусматривают правительственные правила?

Утвержденные 23 апреля Правила Кабинета министров предусматривают, что с 2026/2027 учебного года школы должны будут постепенно предлагать ученикам в качестве второго иностранного языка на уровне основного образования один из официальных языков Европейского союза (ЕС) или стран-членов Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), либо иностранный язык, регулируемый межправительственными соглашениями об образовании. Русский язык не входит в число этих языков.

В то же время школьники, которые еще до 1 сентября 2025 года выбрали в качестве второго иностранного языка русский язык, смогут продолжать изучать этот язык до завершения основной школы.

Те школьники, которые не хотят изучать русский язык в качестве иностранного, могут отказаться от его освоения уже в этом году. В этом случае они могут не сдавать экзамен по этому предмету, и будет выставлена средняя оценка за весь период.

Сейчас латвийские школьники изучают английский язык в качестве первого иностранного языка с самого начала обучения, а второй иностранный язык начинают изучать с конца начальной школы - с 4-го класса. Теоретически дети могут изучать французский, немецкий и другие языки в качестве второго иностранного, но на практике чаще всего преподается русский язык, поскольку в школах не хватает учителей других языков.

По данным Министерства образования и науки, русский язык преподается в качестве второго иностранного почти в половине латвийских школ. В некоторых учебных заведениях альтернативы русскому языку не предлагается.

С 2026/2027 учебного года дети будут начинать осваивать второй иностранный язык не с 4-го, как сейчас, а с 5-го класса. В 4-м классе будут добавлены часы для изучения первого иностранного языка - английского.

Ученики, которые начнут обучение в четвертом классе 1 сентября 2025 года, вообще не будут изучать второй иностранный язык в 2025/2026 учебном году.

Переходный период - русский язык окончательно будет постепенно, а не разом замещаться немецким, французским, испанским и так далее - обоснован тем, что необходимо подготовить преподавателей, которых сейчас не хватает.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!