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В течение следующих 10 лет Латвия по экономическому развитию может приблизиться к среднему уровню Европейского союза (ЕС), считает профессор ЛУ, экс-глава представительства Еврокомиссии в Латвии Инна Штейнбука. О том, что, по ее мнению, помешало Латвии добиться более высоких экономических результатов за 20 лет в ЕС, она рассказала программе ЛР-4 "Открытый разговор".

После того, как Латвия вступила в ЕС, пришло некое разочарование — ведь жить "как в Германии" не стали. Причин этому несколько, считает экс-глава представительства Еврокомиссии.

"Мы столкнулись с финансовым кризисом, который здорово нас отбросил назад, гораздо в большей степени, чем наших соседей. (…) Конечно, это не все. Например, Эстония в своей политике очень большое внимание уделяла образованию, и на это тратились огромные деньги, гораздо больше, чем в Латвии", — отметила Штейнбука.

В то же время, по ее словам, есть и много положительных примеров использования европейских средств.

"Можем смотреть на инфраструктуру, объекты культуры и спорта. Например, новый кампус университета, который строится в Торнякалнсе, по крайней мере, частично это европейские деньги, как и в случае с центром Ротко в Даугавпилсе. Об этом часто забывают", — отметила экс-глава представительства Еврокомиссии.

По ее словам, Латвия получила порядка 17 миллиардов евро из еврофондов, без которых экономическая ситуация в стране была бы хуже.

"Думаю, в течение 10 лет к среднему уровню [ЕС] мы приблизимся", — спрогнозировала Штейнбука. Однако, она сомневается, что за это время Латвия по экономическому развитию сможет догнать соседние страны Балтии.

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