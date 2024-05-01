Foto: Shutterstock

Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и насилия в семье (т.н. Стамбульская конвенция) вступает в силу в Латвии 1 мая, сообщает официальное издание Latvijas Vēstnesis.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич провозгласил закон о ратификации Стамбульской конвенции 13 декабря.

Конвенция была подписана в Стамбуле 11 мая 2011 года, отсюда и ее обиходное название.

Насилие в отношении женщин рассматривается в Стамбульской конвенции как нарушение прав человека и форма дискриминации.

Конвенция обязывает государства ввести уголовную ответственность за такие деяния как калечащие операции на женских гениталиях, принудительные браки, преследование (сталкинг), принудительные аборты и принудительная стерилизация.

Подробнее про Стамбульскую конвенцию портал Delfi уже писал ранее, о ней можно прочитать здесь.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit