Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и насилия в семье (т.н. Стамбульская конвенция) вступает в силу в Латвии 1 мая, сообщает официальное издание Latvijas Vēstnesis.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич провозгласил закон о ратификации Стамбульской конвенции 13 декабря.

Конвенция была подписана в Стамбуле 11 мая 2011 года, отсюда и ее обиходное название.

Насилие в отношении женщин рассматривается в Стамбульской конвенции как нарушение прав человека и форма дискриминации.

Конвенция обязывает государства ввести уголовную ответственность за такие деяния как калечащие операции на женских гениталиях, принудительные браки, преследование (сталкинг), принудительные аборты и принудительная стерилизация.

Подробнее про Стамбульскую конвенцию портал Delfi уже писал ранее, о ней можно прочитать здесь.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!