Foto: airBaltic

Правительство во вторник решило принять участие в покупке облигаций Латвийской национальной авиакомпании airBaltic стоимостью до 136 миллионов евро, сказал во вторник на пресс-конференции по итогам заседания правительства министр сообщения Каспарc Бришкенс (Прогрессивные).

Государство могло бы приобрести эти облигации на тех же условиях, что и частные инвесторы, и в равном объеме, сказал Бришкенс. Инвестиции в облигации такого рода будут соответствовать рыночным правилам и условиям государственной поддержки Европейского союза (ЕС).

По предварительным данным, предложения по покупке облигаций airBaltic откроет на следующей неделе.

Бришкенс пояснил, что правительство решило принять участие в эмиссии облигаций стоимостью до 136 млн евро, так как "ясно виден экономический вклад от процентных платежей, которые государство получило бы в том же размере, что и частные инвесторы, а также это существенно способствовало бы развитию латвийского рынка капитала".

Как уже сообщалось, недавно Сейм принял выдвинутые правительством поправки к "Закону об управлении бюджетами и финансами". Благодаря им министру финансов предоставлены полномочия при поддержке Сейма и правительства использовать средства государственного бюджета для покупки ценных бумаг с фиксированным доходом обществ капитала, в которых государство имеет решающее влияние.

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