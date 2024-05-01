Foto: Riga.lv

1 мая в Риге вступают в силу новые правила пользования арендными транспортными средствами. Теперь в городе введены ограничения скорости, а также специальные зоны для парковки электросамокатов, скутеров и велосипедов.

С 1 мая самокаты, скутеры и велосипеды общего пользования можно будет парковать только в специально отведенных местах по периметру границ Вецриги. Весь Старый город будет включен в зону запрета парковки. Карта парковок доступна здесь.

Foto: Georiga.lv снимок экрана

С 1 июня эта зона будет расширена до улицы Элизабетес и постепенно будет введена на всей территории исторического центра Риги.

В зоне ограничения скорости в историческом центре Риги скорость самокатов и скутеров не должна превышать 20 км/час. Ограничения скорости и мест парковки должны быть встроены в приложения компаний, предлагающих услуги аренды.

Ранее уже сообщалось, что в апреле в силу вступили новые правила пользования электросамокатами. В числе прочего была введена обязательная регистрация такого транспорта.

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