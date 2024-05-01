20 лет назад, в 2004 году, страны Балтии воспользовались это геополитическим окном возможностей и вступили в Евросоюз и НАТО. Но некоторые другие страны остались "в серой зоне", между Россией и Западом, заявил в интервью Politico вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Расширение ЕС в 2004 году стало возможным для стран Балтии, поскольку в этот короткий период Россия была менее авторитарной, считает Домбровскис. Для Евросоюза расширение дало возможность стать более сильным и крупным глобальным игроком, а новые страны-члены ЕС смогли "прочно войти в западный демократический мир".

Расширение ЕС было правильным шагом как с геополитической, так и с экономической точки зрения, считает Домбровскис. Однако он признает, что спустя 20 лет экономический разрыв между старыми и новыми странами ЕС сохраняется. Экономическое неравенство и проблемы конкурентоспособности внутри блока остаются серьезными проблемами.

"Впереди нас ждет "зеленая" и цифровая трансформации экономики. Очень важно, чтобы какие-то страны или регионы не отставали от этого процесса", - заявил экс-премьер Латвии.

Так, богатые страны ЕС, которые пытаются конкурировать с США и Китаем, могут нарушать равновесие единого рынка ЕС. "Не у всех стран есть равные возможности. Страны на юге и востоке не смогут субсидировать свои предприятия в том же масштабе, как Германия или Франция", - сказал Домбровскис.

ЕС должен сфокусироваться на финансовых инструментах общеевропейского масштаба. "С моей точки зрения, чем больше гибкости в оказании помощи проявляют государства на национальном уровне, тем больше гибкости должно быть при распределении средств через бюджет ЕС", - сказал Домбровскис.

Вице-президент ЕК также заявил, что важно не затягивать с принятием решения по заявкам Украины и Молдовы на вступление в ЕС. В идеале это должно быть сделано к саммиту Совета Европы в июне.

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