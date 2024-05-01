В следующем году в Латвии будут перенесены два рабочих дня - один в мае и один в ноябре. Решение о переносе было принято правительством страны 30 апреля.

Рабочий день 2 мая выпадает на пятницу между государственным праздником 1 мая и субботой 3 мая. Он будет перенесен на субботу, 10 мая.

Рабочий день 17 ноября - это понедельник, то есть он выпадает между воскресеньем 16 ноября и праздничным днем 18 ноября (вторник). Он будет перенесен на субботу, 8 ноября.

Решение правительства распространяется на органы государственного управления, финансируемые из государственного бюджета, и их сотрудников, для которых установлена пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу. Для муниципальных и частных предприятий и организаций перенос рабочих дней носит рекомендательный характер.

Закон о труде предусматривает, что в подобных случаях работодатель может перенести рабочий день его на субботу на той же неделе или на другой неделе того же месяца. Приказ о переносе рабочего дня в следующем году должен быть издан не позднее 1 июля текущего года.

Согласно закону, если работник не может выйти на работу в перенесенный рабочий день по религиозным убеждениям или по другим уважительным причинам, этот день засчитывается в ежегодный оплачиваемый отпуск работника или, по согласованию с работодателем, предоставляется в другое время. В случае переноса рабочего дня работа не считается сверхурочной.

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