В интервью "Европейской правде" недавно возглавившая министерство иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что Украина получила западное оружие от некоторых партнеров с разрешением наносить им удары по российской территории.

Пока западные страны поставляют Киеву оружие, на применение которого накладываются ограничения: союзники не хотят обострения конфронтации с Россией, которое наверняка последует, если поставляемое ими оружие будет применяться по целям в глубине российской территории.

Однако, по словам Браже, этот подход уже меняется.

"Есть страны, которые уже предоставили Украине оружие без таких ограничений", — сказала глава МИД Латвии, правда, отказавшись напрямую назвать эти страны.

По словам Браже, о снятии таких ограничений не говорится открыто. "Конечно, не все говорится публично, и лучше не говорить об этом вслух до определенного времени. Главное — воздействие на поле боя. Потому что есть выбор: либо говорить о чем-то громко, либо просто делать то, что нужно делать", — сказала она.

Браже считает, что Украина имеет право нанести ответный удар по объектам, с которых ее атакуют, даже если эти объекты находятся на территории России. По ее словам, такое применение оружия разрешено международным правом.

Ранее Украина не раз обращалась к союзникам с просьбой предоставить ей дальнобойное оружие.

В мае прошлого года Великобритания передала Киеву крылатые ракеты Storm Shadow. Министр обороны Британии Бен Уоллес тогда назвал этот шаг выверенным и пропорциональным ответом на эскалацию, осуществляемую Россией. Дальность этих ракет позволяет нанести удар вглубь территории оккупированных регионов Украины и аннексированного в 2014 году Крыма.

В октябре ВСУ начали применять дальнобойные ракеты ATACMS. Эти ракеты, в зависимости от типа, имеют дальность до 165 км либо 300 км, и администрация США долгое время отказывалась поставлять их Киеву как раз из-за опасений, что ими будут наноситься удары вглубь российской территории.

А в конце апреля Госдепартамент США подтвердил, что Соединенные Штаты в последние недели тайно поставили Украине ракеты ATACMS 300-километрового радиуса действия, и Украина уже применила их в Крыму.

Однако Германия по-прежнему отказывается поставлять Киеву ракеты Taurus. Еще в феврале канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не хочет поставлять Украине эти ракеты, поскольку дальность их действия позволяет поразить цели в Москве.

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