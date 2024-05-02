Международный пассажирский перевозчик Lux Express сегодня откроет коммерческие пассажирские перевозки по маршруту Лиепая-Рига, сообщили агентству LЕТА представители предприятия.

Торжественное открытие состоится в 15.15 в Дубовом зале Рижского международного автовокзала.

В мероприятии примут участие министр сообщения Каспар Бришкенс, председатель правления Автотранспортной дирекции Динс Мерирандс, владелец Lux Express Хуго Осула, руководитель по развитию бизнеса Lux Express Baltic Алдис Кибенс.

Автобусы из Лиепаи в Ригу будут отходить в 6.00, 7.00, 8.30, 11.30, 13.30, 16.00, 17.30 и только по пятницам и воскресеньям в 19.00. Автобусы из Риги в Лиепаю будут отходить в 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 17.40, 19.00 и только по пятницам и воскресеньям в 14.30.

С завтрашнего дня Lux Express будет выполнять один рейс в день из Лиепаи в Даугавпилс и обратно, отбывая из Лиепаи в 7.00 с остановкой в Риге в 10.30. Из Даугавпилса в Лиепаю автобус будет отправляться в 15.25 и прибывать в Лиепаю в 22.20.

Ранее представители компании сообщили, что все маршруты Рига-Лиепая и Лиепая-Даугавпилс будут обслуживаться автобусами Scania Irizar i6S Efficient 2023 года выпуска.

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