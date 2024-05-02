В Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) все чаще поступают качественные сообщения о возможных нарушениях, наблюдаемых на рабочих местах, и это говорит о том, что понимание людей о важности передачи информации растет, сообщили агентству LETA в KNAB.

С 1 мая 2019 года по первый квартал 2024 года в KNAB поступило 297 сообщений, которые оформлены как сообщения осведомителей, из них 94 сообщения были признаны сообщениями осведомителей. Чаще всего осведомители сообщают KNAB о возможных конфликтах интересов государственных должностных лиц.

Нормы о защите осведомителей предусматривают несколько видов сообщений о нарушениях. Люди могут передавать информацию о предполагаемых нарушениях через механизмы внутренней информации на рабочем месте, а также обратившись в компетентное учреждение или в контактный пункт для информаторов в Государственной канцелярии. Чтобы облегчить передачу сообщений, KNAB в прошлом году, использовав грант Европейской экономической зоны, разработало новую онлайн-платформу "Сообщи в KNAB!"и ее мобильную версию.

KNAB напоминает, что для осведомителей особенно важна конфиденциальность. Если люди располагают информацией о возможных коррупционных нарушениях, лучше не рассказывать об этом окружающим, а немедленно сообщить компетентным органам. В случае, если у информатора возникают какие-либо сомнения перед передачей сообщения, KNAB предлагает связаться со специальным контактным лицом бюро по адресу электронной почты arzione@knab.gov.lv или по телефону 67356161.

KNAB высоко оценивает выбор каждого осведомителя не молчать о нарушениях и благодарит их за участие в борьбе с коррупцией, сообщая о возможных нарушениях закона на рабочем месте. Бюро призывает людей и в дальнейшем не оставаться равнодушными и бороться с нечестными действиями.

Сегодня исполняется пять лет со вступления в силу Закона об осведомителях, который предусматривает возможность работникам бить тревогу о возможных существенных нарушениях на рабочем месте. За эти пять лет KNAB занял лидирующую позицию среди 44 компетентных органов, которым можно передавать информацию о нарушениях.

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